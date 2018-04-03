Нацгвардія під час війни з терористами Донбасу заднім числом заплатила 200 тисяч за стелу пам’яті загиблим… в Афганістані (фото)
Військова частина 2269 Національної гвардії України (м.Олександрія Кіровоградської обл.) 27 березня уклала угоду з ФОП «Бударний Є.Г.» на поставку пам’ятної стели «Вічна пам’ять воїнам загиблим в Афганістані» вартістю 199 995 грн. Про це повідомляється в системі «
В укладеній 27 березня угоді йдеться про поставку стели до 25 лютого.
При цьому місцеві ЗМІ ще 15 лютого
На фотографіях зафіксовано вже існуючу стелу:
Ціна 199 995 грн. дозволила військовим не проводити відкриті торги, уклавши договір з обраним на власний розсуд постачальником.
Євгеній Григорович Бударний в Олександрії також
Нагадаємо, Україна з 2014 року веде військові дії на Донбасі. За
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
03.04.2018 15:25