Новая почта отказалась от одной из своих услуг

Новая почта

Новая почта не предоставляет адресную доставку с оплатой при получении товара.

Об этом рассказали участники розничного рынка, пишет Retailers.

Кроме того, по данным издания, логистический оператор начал уведомлять партнеров, что рассматривает возможность о полном отказе от этой услуги.

«Способ оплаты наличными от Новой почты при получении посылки, доставленной курьером, перестал работать в прошлый понедельник (19 марта — ред.). Длилось это неделю», — рассказала Chief Customer Officer онлайн-магазина modnakasta Наталия Назарчук.

В самой компании пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, отметив, что в ближайшее время пользователи, смогут осуществить платеж онлайн — Новая почта запустит все услуги, в том числе финансовые, в мобильном приложении, личном кабинете и на сайте.

В компании не указали сроков запуска. Однако участники рынка рассказывают, что Новая почта даже не начала тестирование такой услуги.

Источник: НВ


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