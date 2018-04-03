"Нафтогаз" уже просит украинцев не прикрутить, а отключить отопление

В начале марта текущего года НАК «Нафтогаз Украины» попросила потребителей прикрутить газ в квартирах в ответ на заявление роSSийского «Газпрома» о срочном расторжении контрактов с украинской компанией. После этого в соцсетях даже образовался флешмоб #прикрути. В интернете появились многочисленные фотожабы на эту тему.

Наступил апрель и теперь компания «Нафтогаз» обратилась в «Киевэнерго» с просьбой отключить отопление в их офисе. В связи с потеплением украинцев также призывают завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить деньги и газ, передает Час Пик.

На странице «Нафтогаза» в Фейсбуке уже интересуются, каким образом можно присоединиться к данной инициативе. Пресс-служба отвечает, что жителям квартир с централизованным отоплением нужно обратиться на «горячую линию» местных властей с просьбой завершить отопительный сезон. Коммерческие потребители могут написать такое же письмо, как и компания «Нафтогаз».

Интернет-пользователи отреагировали на просьбу и оставили комментарии:

«Нам уже отключили без просьб и писем».

«Выключи, прикрути, а вообще съезди на неделю в Египет- дай стране сэкономить!».

«Я во все межсезонья батареи отключаю, бывает такое что вся квартира одно кухонной отапливается».