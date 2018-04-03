"Укрэнерго" определило потребность высокоманевренной генерации в 2,5 ГВт

Первые 500 МВт необходимы уже в 2020 году.

"Укрэнерго" определило потребность высокоманевренной генерации в 2,5 ГВт
Фото: facebook.com/kostiantyn.gura

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что в Украине до 2025 года необходимо построить 2,5 ГВт высокоманевренных мощностей, которые предназначены для уравновешивания дневного графика нагрузки энергосистемы.

Об этом во время презентации "Зеленая интеграция: возможности и вызовы дальнейшего развития" сообщил временно исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Начиная с 2020 года первые 500 МВт высокоманевренных мощностей должны появится в системе, чтобы не привести к чрезмерным расходам средств со стороны потребителя", - заявил он.

"Укрэнерго" предлагает ввести в эксплуатацию газопоршневые электростанции, общей мощностью 2 000 МВт, и 500 МВт накопителей энергии (energy storage). По данным "Укрэнерго", это позволит эксплуатировать 7 500 МВт мощности солнечных и ветровых электростанций и не ограничивать данную генерацию.

Стоимость данного проекта НЭК оценивает в размере 55 млрд гривен (по ценам 2017 года).

Напомним, ранее Ковальчук заявил, что Объединенная энергосистема Украины может принять еще до 3 тыс. МВт новых мощностей солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре. такая установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может быть введена в эксплуатацию в декабре 2019 года. При этом объем уже выданных технический условий на присоединение новых мощностей ВИЭ к энергосистеме составляет 7426 МВт (ВЭС - 4200 МВт, СЭС - 3226 МВт).

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.


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