Китай ввел пошлины на 128 товаров из США

Тарифы на американскую свинину и изделия из нее составят 25 процентов.

Китай ввел пошлины на 128 товаров из США
Фото: ru.tsn.ua

Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщило министерство финансов КНР.

Речь идет, в частности, о фруктах и продукции из них, передает Немецкая волна. Они будут облагаться сборами в размере 15 процентов. Тарифы на свинину и изделия из нее составят 25 процентов.

В заявлении минфина подчеркивается, что данная мера стала ответом на установление американским президентом Дональдом Трампом пошлин в 25% на импорт в США стали и 10% - на ввоз алюминия.

В Пекине убеждены, что данные шаги американской администрации "нарушили правила Всемирной торговой организации" и не соответствовали "списку исключении", допустимых по соображениям безопасности. В минфине КНР подчеркивают, что действия Вашингтона "нанесли серьезный ущерб нашим интересам".


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