Китай ввел пошлины на 128 товаров из США
Тарифы на американскую свинину и изделия из нее составят 25 процентов.
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщило министерство финансов КНР.
Речь идет, в частности, о фруктах и продукции из них, передает Немецкая волна. Они будут облагаться сборами в размере 15 процентов. Тарифы на свинину и изделия из нее составят 25 процентов.
В заявлении минфина подчеркивается, что данная мера стала ответом на установление американским президентом Дональдом Трампом пошлин в 25% на импорт в США стали и 10% - на ввоз алюминия.
В Пекине убеждены, что данные шаги американской администрации "нарушили правила Всемирной торговой организации" и не соответствовали "списку исключении", допустимых по соображениям безопасности. В минфине КНР подчеркивают, что действия Вашингтона "нанесли серьезный ущерб нашим интересам".
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02.04.2018 17:37