Китай ввел пошлины на 128 товаров из США

Тарифы на американскую свинину и изделия из нее составят 25 процентов.

Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщило министерство финансов КНР .

Речь идет, в частности, о фруктах и продукции из них, передает Немецкая волна. Они будут облагаться сборами в размере 15 процентов. Тарифы на свинину и изделия из нее составят 25 процентов.

В заявлении минфина подчеркивается, что данная мера стала ответом на установление американским президентом Дональдом Трампом пошлин в 25% на импорт в США стали и 10% - на ввоз алюминия.