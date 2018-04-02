Минюст назвал крупнейших должников по зарплате в Украине
Подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.
В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, которая стартовала 2 апреля, Министерство юстиции создало антирейтинг предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Возглавляет антирейтинг Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, объем долга сотрудникам которого составляет 73,7 миллиона гривен. Далее следует "Судостроительный завод имени 61 коммунара" в Николаеской области (долг составляет 30,3 миллиона). Замыкает тройку крупнейших должников по заплатам харьковский футбольный клуб "Металлист" (28,6 млн гривен).
В пятерку крупнейших должников также вошли ОАО "Киевсоюзшляхпроект" и ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"" в Луганской области, чей долг составляет 17,6 и 15,2 миллиона гривен соответственно.
"Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками", - подчеркнула заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.
Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.
Напомним, с 1 апреля Минюст запустил процесс взыскания задолженности по зарплате.
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Финансы
02.04.2018 17:37