Минюст назвал крупнейших должников по зарплате в Украине

Подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, которая стартовала 2 апреля, Министерство юстиции создало антирейтинг предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Возглавляет антирейтинг Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, объем долга сотрудникам которого составляет 73,7 миллиона гривен. Далее следует "Судостроительный завод имени 61 коммунара" в Николаеской области (долг составляет 30,3 миллиона). Замыкает тройку крупнейших должников по заплатам харьковский футбольный клуб "Металлист" (28,6 млн гривен).

В пятерку крупнейших должников также вошли ОАО "Киевсоюзшляхпроект" и ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"" в Луганской области, чей долг составляет 17,6 и 15,2 миллиона гривен соответственно.

Фото: minjust.gov.ua

"Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками", - подчеркнула заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.

Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

Напомним, с 1 апреля Минюст запустил процесс взыскания задолженности по зарплате.