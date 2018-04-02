Минюст назвал крупнейших должников по зарплате в Украине

Подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

Минюст назвал крупнейших должников по зарплате в Украине
Фото: StudioRN/Depositphotos

В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, которая стартовала 2 апреля, Министерство юстиции создало антирейтинг предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Возглавляет антирейтинг Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, объем долга сотрудникам которого составляет 73,7 миллиона гривен. Далее следует "Судостроительный завод имени 61 коммунара" в Николаеской области (долг составляет 30,3 миллиона). Замыкает тройку крупнейших должников по заплатам харьковский футбольный клуб "Металлист" (28,6 млн гривен).

В пятерку крупнейших должников также вошли ОАО "Киевсоюзшляхпроект" и ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"" в Луганской области, чей долг составляет 17,6 и 15,2 миллиона гривен соответственно.

Фото: minjust.gov.ua

"Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками", - подчеркнула заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.

Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

Напомним, с 1 апреля Минюст запустил процесс взыскания задолженности по зарплате.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Весілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступВесілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступ
Украинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новомуУкраинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новому
В Киеве построят еще один ТРЦВ Киеве построят еще один ТРЦ
Депутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизорыДепутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизоры
«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч
Блок рекламы


Похожие новости
Ryanair хочет нанять в Украине 250 IT-специалистов и запустить дата-центр
В Украине посчитали количество миллионеровВ Украине посчитали количество миллионеров
В Украине выросла доля возобновляемой энергетики, - глава НКРЭКУ ВовкВ Украине выросла доля возобновляемой энергетики, - глава НКРЭКУ Вовк
Тропики на Киевщине: как украинец получает доход в 400 долларов с квадратного метраТропики на Киевщине: как украинец получает доход в 400 долларов с квадратного метра
В Украине резко обвалилось производство легальной водкиВ Украине резко обвалилось производство легальной водки
В Украине увеличились тарифы на электроэнергию для промышленности
150 кг янтаря пытался перевезти украинец через границу с Польшей150 кг янтаря пытался перевезти украинец через границу с Польшей
Кредитный реестр НБУ: Что ждет должников в УкраинеКредитный реестр НБУ: Что ждет должников в Украине
ЕС выдвинет условия даже для первого транша финпомощи УкраинеЕС выдвинет условия даже для первого транша финпомощи Украине
Заробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторыЗаробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы
Последние новости
Подгружаем последние новости