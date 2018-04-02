НБУ в 2019 году перечислит в бюджет 34,9 млрд гривен

В этом году сумма будет существенно больше.

НБУ в 2019 году перечислит в бюджет 34,9 млрд гривен
Глава НБУ Яков Смолий и глава Совета НБУ Богдан Данилишин
Фото: bank.gov.ua

Совет Национального банка в понедельник утвердил прогноз прибыли, который регулятор должен будет перечислить в государственный бюджет по итогам 2018 года. Общая сумма составит 34,9 млрд гривен.

В этом году НБУ должен перечислить 50,5 млрд гривен.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил в фейсбуке, что решение было принято на заседании, где рассматривались вопросы финансового характера, а также вопросы, связанные с системой внутреннего контроля Национального банка Украины.

В соответствии со ст. 9 Закона Украины "О Национальном банке Украины" Совет НБУ подал в Верховную Раду и Кабинет Министров сведения о части прогнозируемой прибыли к распределению за 2018, которую планируется перечислить в Государственный бюджет в 2019 году, в сумме 34,9 млрд гривен.

В заседании принимали участие члены совета, глава Национального банка, члены правления и представители Национального банка.

Напомним, в 2017 году НБУ перевел в бюджет более 44 млрд гривен, деньги перечислялись траншами в течение апреля-декабря.


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