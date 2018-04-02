"Турбоатом", ЗТМК и почти все ТЭЦ исключены из приватизационного списка на 2018 год

Остаются ОПЗ, "Сумыхимпром", ЗАлК и "Центрэнерго".

"Турбоатом", ЗТМК и почти все ТЭЦ исключены приватизационного списка на 2018 год
Фото: stroyobzor.net.ua

Фонд государственного имущества пересмотрел список объектов на приватизацию, исключив из него целый ряд предприятий.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", больше не запланирована продажа 75,22% акций "Турбоатома", 51% акций Запорожского титано-магниевого комбината, 50% акций "Азовмаша", 40% акций "Світу ласощів". Из четырех планировавшихся к продаже ТЭЦ осталась только Николаевская. Также исключены контрольные пакеты акций пяти облэнерго, блокирующие пакеты акций трех облэнерго и "Донбассэнерго".

В обновленном перечне в группе крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году, осталось только четыре позиции: 99,567% акций Одесского припортового завода, 99,995% - "Сумыхимпром", 68,009% - Запорожского алюминиевого комбината и 78,29% -"Центрэнерго". При условии одобрения правительством условий продажи выставление первых трех на конкурс запланировано на май, "Центрэнерго" – на июнь.

В то же время в список включены блокпакеты по 25% акций "Нефтехимика Прикарпаття" и "Нефтеперерабатывающего комплекса "Галичина", а также 100% "Украины туристической" и 76,7588% акций Херсонского хлопкового комбината.

Столь существенное сокращение списка крупнейших объектов для приватизации в 2018 году связано с тем, что лишь указанные объекты подпадают под переходные положения нового закона о приватизации. В Фонде пояснили, что дополнительный список объектов с активами свыше 250 млн грн для продажи в этом году будет утвержден правительством.

Напомним, госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн.


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