Граждан Украины обяжут платить в пенсионный фонд до 15% зарплаты

деньги

Граждан Украины обяжут откладывать на пенсионные выплаты до 15% заработной платы. Размер взносов по накопительной системе может составлять от 2 до 15%. Об этом сообщил замминистра Минсоцполитики Николай Шамбир.

Он объяснил, что размер «накопительной пенсии» будет зависеть исключительно от того, какое количество денежных средств от своей заработной платы будущий пенсионер будет вносить в ПФ, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, в первый год существования данной системы украинец должен платить 2% от своей заработной платы, но взнос будет расти на 1% в год, пока не достигнет 7 или 15%. Он отметил, что данный вопрос еще решается и на его окончательное решение необходимо время.

Кабинет министров и украинские депутаты длительное время не могли прийти к единогласному мнению относительно введения этого уровня пенсионной системы в Украине. Компромиссом стала норма о введении обязательного пенсионного накопления с января будущего года.


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