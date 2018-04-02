Граждан Украины обяжут платить в пенсионный фонд до 15% зарплаты

Граждан Украины обяжут откладывать на пенсионные выплаты до 15% заработной платы. Размер взносов по накопительной системе может составлять от 2 до 15%. Об этом сообщил замминистра Минсоцполитики Николай Шамбир.

Он объяснил, что размер «накопительной пенсии» будет зависеть исключительно от того, какое количество денежных средств от своей заработной платы будущий пенсионер будет вносить в ПФ, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ .

По его словам, в первый год существования данной системы украинец должен платить 2% от своей заработной платы, но взнос будет расти на 1% в год, пока не достигнет 7 или 15%. Он отметил, что данный вопрос еще решается и на его окончательное решение необходимо время.

Кабинет министров и украинские депутаты длительное время не могли прийти к единогласному мнению относительно введения этого уровня пенсионной системы в Украине. Компромиссом стала норма о введении обязательного пенсионного накопления с января будущего года.