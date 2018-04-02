Минкульту не утвердили бюджетные программы на кино и Украинский культурный фонд

Это тормозит деятельность Госкино, Центра Довженко и культурного фонда.

Министерство финансов утвердило 18 из 25 бюджетных программ министерства культуры.

Об этом сообщается на сайте Госказначейства, пишет Бюро украинской киножурналистики.

Согласно процедуре, Минкульт должен был был подать паспорт бюджетной программы на утверждение Минфину до 30 января 2018 года. Отсутствие утвержденного паспорта блокирует траты из бюджета на соответствующие статьи.

Так, среди программ, которые не были утверждены, - "Производство (создание) и распространение фильмов патриотической направленности" (1801180, 500 млн грн); "Государственная поддержка кинематографии" (1806030, исполнитель программы - Госкино, выделено 505,3 млн грн); "Обеспечение функционирования Украинского культурного фонда" (1801140, 200 млн грн, в том числе финансирование фестивалей в Кропивницком и Ивано-Франковске).

Перечень утвержденных Минфином бюджетных программ Минкульта

В бюджетную программу "Государственная поддержка кинематографии" объединили две ранее существовавшие - "Создание и распространение национальных фильмов, финансовая поддержка государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" и "Осуществление концертно-художественных, культурологических мероприятий в сфере кинематографии, финансовая поддержка НСКУ".

Из-за того, что министерство финансов не утвердило новую бюджетную программу, не могут совершаться выплаты по обязательствам Госкино (например, заключаться новые контракты на создание фильмов, чьи проекты победили в 10-м питчинге) и Центра Довженко.

Напомним, в этом году бюджет всех программ министерства культуры составляет 6,37 млрд грн.