В Киеве на взятке $10 тыс. поймали таможенного "решалу"

43-летний уроженец Ровно обещал договориться с Киевской и Львовской таможнями.

В Киеве на взятке $10 тыс. поймали таможенного "решалу"
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура и СБУ задержали в Киеве мужчину, который требовал и получил 10 тыс. долларов взятки за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров.

"За указанные средства 43-летний уроженец г. Ровно обещал предпринимателю повлиять на принятие необходимых решений должностными лицами Киевской и Львовской таможен ГФС Украины при таможенном оформлении товаров фирмы и их беспрепятственном пересечении через государственную границу Украины. В дальнейшем за каждый автомобиль фирмы преступник требовал платить по 3 тыс. долларов", - сообщает столичная прокуратура.

Мужчина был задержан "на горячем" во время получения 10 тыс. долларов. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Занимал ли он какую-то должность в системе ГФС, не сообщается.


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