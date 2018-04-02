Податківець, якого піймала на хабарі в чверть мільйона, домовився з прокурором про 17 тисяч штрафу

Податківець, якого піймала на хабарі в чверть мільйона, домовився з прокурором про 17 тисяч штрафу

Затримання В’ячеслава Туриці (в центрі)

В Миколаєві суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокуратурою і екс-керівником Державної податкової інспекції Жовтневого району Миколаївської області В’ячеславом Турицею та покарав останнього штрафом в 17 тис грн.

Про це пише «Преступности.нет» з посиланням на вирок Центрального районного суду Миколаєва.

З вироку суду відомо, що в 2015 році під час перевірки податкової звітності за березень того року ТОВ «Ліка-О» податківці виявили ризик проведення безтоварних операцій з сільгосппродукцією і можливе використання фірмою схеми для ухилення від сплати податків. Про результати перевірки ревізори повідомили керівництву.

Після цього Туриця домовився про зустріч з керівником фірми, на якій він запропонував закрити питання порушення податкового законодавства за винагороду – 1% від обігу фірми за березень-квітень 2015 року, що склало 240 тис грн. В подальшому фірма повинна була платити такий же відсоток від щомісячного обсягу реалізації продукції. Гроші нібито були потрібні для впливу на керівника комісії з реорганізації Жовтневої об’єднаної падаткової інспекції у Миколаївській області.

За версією слідства, забрати гроші у підприємця Туриця попросив свого знайомого, а той в свою чергу знайшов для цієї роботу свою знайому. Останній вже під наглядом Служби безпеки України були передані гроші, коли їх передавали Туриці, той був затриманий Туриця був затриманий.

Суд визнав екс-податківця винним в скоєнні кримінального порушення за ч. 2 ст. 369-2 кримінального кодексу – отримання хабара за вплив на прийняття рішення. Ця стаття передбачає штраф від 12,75 тис грн. до 25 тис грн., або позбавлення волі від двох до п’яти років.

У відповідності до укладеної прокурором та Турицею угоди суд виніс йому покарання у вигляді штрафу в 17 тис грн. Йому також присудили сплату двох експертиз загальною вартістю майже 19 тис грн.


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