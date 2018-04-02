Податківець, якого піймала на хабарі в чверть мільйона, домовився з прокурором про 17 тисяч штрафу
Затримання В’ячеслава Туриці (в центрі)
В Миколаєві суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокуратурою і екс-керівником Державної податкової інспекції Жовтневого району Миколаївської області В’ячеславом Турицею та покарав останнього штрафом в 17 тис грн.
Про це
З вироку суду відомо, що в 2015 році під час перевірки податкової звітності за березень того року ТОВ «Ліка-О» податківці виявили ризик проведення безтоварних операцій з сільгосппродукцією і можливе використання фірмою схеми для ухилення від сплати податків. Про результати перевірки ревізори повідомили керівництву.
Після цього Туриця домовився про зустріч з керівником фірми, на якій він запропонував закрити питання порушення податкового законодавства за винагороду – 1% від обігу фірми за березень-квітень 2015 року, що склало 240 тис грн. В подальшому фірма повинна була платити такий же відсоток від щомісячного обсягу реалізації продукції. Гроші нібито були потрібні для впливу на керівника комісії з реорганізації Жовтневої об’єднаної падаткової інспекції у Миколаївській області.
За версією слідства, забрати гроші у підприємця Туриця попросив свого знайомого, а той в свою чергу знайшов для цієї роботу свою знайому. Останній вже під наглядом Служби безпеки України були передані гроші, коли їх передавали Туриці, той був
Суд визнав екс-податківця винним в скоєнні кримінального порушення за ч. 2 ст. 369-2 кримінального кодексу – отримання хабара за вплив на прийняття рішення. Ця стаття передбачає штраф від 12,75 тис грн. до 25 тис грн., або позбавлення волі від двох до п’яти років.
У відповідності до укладеної прокурором та Турицею угоди суд виніс йому покарання у вигляді штрафу в 17 тис грн. Йому також присудили сплату двох експертиз загальною вартістю майже 19 тис грн.
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