Украина в марте сожгла больше газа, чем в декабре и январе

Сейчас в украинских хранилищах 7,7 млрд куб. м.

В марте из подземных хранилищ было отобрано 2,3 млрд куб. м газа. Этот объем уступает лишь февральскому, когда Украина сожгла 2,5 млрд куб. м, и превышает январский (2,2 млрд куб. м), декабрьский (1,4 млрд куб. м) и ноябрьский (0,7 млрд куб. м).

Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

С начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 31 марта (включительно) запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 54,7%, или на 9,3 млрд куб. м. Сейчас в украинских хранилищах 7,7 млрд куб. м. Это на 6,5%, 10,1% и 0,4% меньше, чем на аналогичные даты 2017-го, 2016-го и 2015 года.

Напомним, "Газпром" отказался возобновлять поставки газа в Украину с 1 марта, хотя это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража. В результате на протяжении нескольких дней в начале марта в Украине был дефицит газа.