Украина в марте сожгла больше газа, чем в декабре и январе

Сейчас в украинских хранилищах 7,7 млрд куб. м.

Украина в марте сожгла больше газа, чем в декабре и январе
Фото: depositphotos/LCalek

В марте из подземных хранилищ было отобрано 2,3 млрд куб. м газа. Этот объем уступает лишь февральскому, когда Украина сожгла 2,5 млрд куб. м, и превышает январский (2,2 млрд куб. м), декабрьский (1,4 млрд куб. м) и ноябрьский (0,7 млрд куб. м).

Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

С начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 31 марта (включительно) запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 54,7%, или на 9,3 млрд куб. м. Сейчас в украинских хранилищах 7,7 млрд куб. м. Это на 6,5%, 10,1% и 0,4% меньше, чем на аналогичные даты 2017-го, 2016-го и 2015 года.

Напомним, "Газпром" отказался возобновлять поставки газа в Украину с 1 марта, хотя это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража. В результате на протяжении нескольких дней в начале марта в Украине был дефицит газа.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Весілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступВесілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступ
Газпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" НафтогазуГазпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" Нафтогазу
Украинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новомуУкраинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новому
В Киеве построят еще один ТРЦВ Киеве построят еще один ТРЦ
Депутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизорыДепутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизоры
Блок рекламы


Похожие новости
Нидерланды решили свернуть добычу газа из-за землетрясенийНидерланды решили свернуть добычу газа из-за землетрясений
Порошенко подписал закон о моратории на банкротство "Черноморнефтегаза"Порошенко подписал закон о моратории на банкротство "Черноморнефтегаза"
Новые модели Ugears набрали в пять раз больше нужного за первый день на Kickstarter
Украина повысила антидемпинговые пошлины на роSSийскую селитруУкраина повысила антидемпинговые пошлины на роSSийскую селитру
Украина завершила поставки "Оплотов" ТаиландуУкраина завершила поставки "Оплотов" Таиланду
Украина договорилась с Катаром об избежании двойного налогообложенияУкраина договорилась с Катаром об избежании двойного налогообложения
Заробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторыЗаробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы
Украина потеряла $100 млрд из-за агрессии РоSSии, - Андерс АслундУкраина потеряла $100 млрд из-за агрессии РоSSии, - Андерс Аслунд
Украина в измерении газа перейдет на стандарты ЕСУкраина в измерении газа перейдет на стандарты ЕС
Украина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - PoliticoУкраина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - Politico
Последние новости
Подгружаем последние новости