Депутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизоры

В Украине должно стать больше социальных инспекторов, контролирующих правильность назначения госпомощи, а их полномочия — расшириться.

Минсоцполитики инициирует принятие законопроекта «Об обеспечении госконтроля на время предоставления социальной поддержки», который уже находится в Раде, но еще не рассмотрен, пишет Сегодня.

Если документ примут, власти смогут лучше выявлять злоупотребления при получении всех видов соцпомощи, прежде всего субсидий на комуслуги, а значит, сэкономят расходы госбюджета, объясняют в министерстве. Эксперты считают, что субсидиантов должно быть на 20% меньше.

По словам главы Директората соцзащиты населения Минсоцполитики Виталия Музыченко, законопроект улучшит качество проверок, так как социнспекторы получат новые полномочия. Ревизор сможет входить в жилье с проверками условий жизни тех, кто считает себя бедным и получил или хочет получить субсидию, а жильцы не будут иметь права ему отказать (сейчас имеют) инициировать самостоятельное обследование материально-бытовых условий семей (сейчас — по планам руководства).

Кроме того они смогут бесплатно (вопрос оплаты не урегулирован) получать данные, необходимые для установления права на соцподдержку, например, в банках — о наличии счетов, в Миграционной службе — о пересечении субсидиантом или членами его семьи границы, в БТИ — о наличии неучтенной жилплощади, в Сервисцентре МВД — о наличии авто. В первую очередь ревизоры пойдут с проверками к тем субсидиантам, к которым у социальных служб уже есть вопросы: допустим, кто-то в семье задекларирован как безработный, но есть информация, что он находится за границей на заработках, либо человек нелегально подрабатывает извозом на своем автомобиле, сдает «лишнюю» квартиру.

В законопроекте предусмотрено, что ответственность за отказ допустить инспектора для проверки будет «в соответствии с законом». А самих инспекторов должно стать больше (сейчас в Украине насчитывается 1493 инспектора, примерно по одному на 4000 получателей госпомощи). Также Музыченко уверен, что инспекторам нужно поднять зарплату, которая сейчас не намного выше минимальной.

Сами социнспекторы считают, что прав надо больше.

«Сейчас мы мало что можем сделать, — говорит социнспектор Галина Петренко (Киев). — Нас и в квартиры не пускали, и данные в БТИ или полиции о субсидианте получить сложно. Мы можем только предписание выписать, но часто их игнорируют».

Старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий говорит, что государство имеет полное право проверить, кто получает бюджетные деньги, поэтому усиление проверок оправдано.

«Самый действенный метод при отказе допустить социнспектора — автоматическое лишение субсидии, а не штрафы, размер которых на порядок меньше. Но это надо прописать в законе», — сказал нам Левицкий.

Экономист Александр Охрименко говорит, что штат инспекторов нужно увеличить в разы, так как сейчас их очень мало, из-за чего проверки не массовые:

«Если будут повторные проверки разными инспекторами, то будет намного меньше коррупции».

«Хотят урезать 20% субсидиантов»

По данным Госстатистики, субсидий на ЖКХ и так начисляют все меньше: средний размер помощи на одно домохозяйство в феврале текущего года уже упал на 36% по сравнению с февралем 2017 г. и составил 1005 грн/мес. В январе 2018 г. было 1164 грн, или на 23% меньше, чем в январе 2017 г.

Охрименко говорит, что усиление проверок — новый шаг властей по урезанию числа получателей субсидий на «коммуналку»: