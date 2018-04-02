У «Нова пошта» перестала работать адресная доставка с наложенным платежом

У компании «Нова пошта» перестала работать услуга оплаты наличными при доставке посылок курьером. Об этом сообщает Retailers, ссылаясь на информацию, полученную от игроков украинского рынка электронной коммерции. Услуга работает с перебоями с 19 марта, а с 28 марта не работает совсем. По неофициальным данным, «Нова пошта» рассматривает возможность отказаться от данной услуги, пишут AIN.UA.

Перебои начались после обысков офисов и некоторых отделений «Нова пошта», которые прошли 16 марта. Обыски проходили в рамках открытого уголовного дела по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах в ходе денежных переводов. Однако 28 марта пресс-служба оператора сообщила Retailers, что перебои никак не связаны с проверками ГПУ.

«Во время последних программных обновлений произошел технический сбой, из-за которого часть финансовых услуг стала недоступной. С 24 марта финансовые услуги доступны в полном объеме клиентам, у которых есть договор с «Пост Финанс» (входит в ГК «Нова пошта»), которая отвечает за финансовые операции», — сообщили в компании.

Тем не менее, с позднего вечера среды услуга вновь оказалась недоступна. 30 марта интернет-магазин «Розетка» предлагал курьерскую доставку через Meest Express, а через «Нова пошта» — только до отделения. По словам анонимного источника, официально в компании не поясняют, когда будет доступна и будет ли услуга адресной доставки с наложенным платежом. Но неофициально сотрудники оператора говорят, что «Нова пошта» планирует отказаться от нее.

В «Нова пошта» не прокомментировали вопрос о том, будет ли компания отказываться от услуги. В компании сообщили, что сейчас работают над расширением возможностей безналичной оплаты — чтобы пользователи могли оплатить все услуги, включая финансовые, в мобильном приложении, личном кабинете, на сайте, с помощью протоколов интеграции API. Сроков запуска компания не указала. До момента ее внедрения «Новая почта» предоставляет адресную доставку при условии предоплаты за услуги доставки и стоимости товара.

В 2016 году «Нова пошта» занимала более 25% рынка по объемам доставки на адрес, доля курьерской доставки за составила 11% от общего объема в самой компании. В 2017 году компания рассчитывала увеличить эту долю за счет введения новой услуги доставки день в день по городам-миллионникам, областным центрам и их пригородам. В начале 2017 года, количество интернет магазинов, с которыми сотрудничала «Нова пошта» превышала 6 000.


Майя Яровая, AIN


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