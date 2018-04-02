«УЗ» захистила в суді ідею Дубневичів про обмеження обчислення гарантійного строку на рейкові скріплення

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов «Центру забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» про визнання недійсним рішення АМКУ від 22 листопада 2017 року, у якому регулятор зобов’язав замовника відмовитись від визнання переможцем тендера на поставку рейкових скріплень за 3,52 млн грн одного з дилерів «Корпорації КРТ» нардепів Дубневичів.

Про це свідчить рішення суду від 13 березня.

На тендер уже традиційно прийшли фірми ТОВ «ВМ Трейдинг» та ТОВ «Авант-Гарде», які пропонують скріплення виробництва ТОВ «Корпорація КРТ» нардепів Богдана і Ярослава Дубневичів, а також конкурентне їм ТОВ «АТ Механіка».

Замовник відхилив найдешевшу пропозицію «АТ Механіки», посилаючись на її невідповідності вимогам тендерної документації, і визнав переможцем ТОВ «ВМ Трейдинг».

Основною причиною відхилення пропозиції «АТ Механіки» було те, що на підтвердження відповідності товарів фірма послалась на технічні умови, погодження яких із Укрзалізницею було визнано протиправним та скасовано у судовому порядку за позовом «Корпорації КРТ» 30 жовтня 2014 року .

«Елементи скріплення виготовлені за цими технічними умовами не можуть використовуватися на залізницях ПАТ «Укрзалізниця», як такі, що не пройшли усі стадії випробувань та постановки на виробництво відповідно до вимог ГОСТ15.001-88», – йшлося у протоколі відхилення.

Нагадаємо, що восени 2014 року суд також скасував погодження технічних умов для анкеру від «АТ Механіка», після чого «Українська залізниця» почала надавати рознарядки , в яких чітко прописувала, що виготовляти шпали потрібно виключно з анкером виробництва «Корпорації КРТ».

На засідання АМКУ скаржнику не вдалось довести неправомірність відхилення власної пропозиції, але регулятор погодився з «АТ Механіка» у тому, що пропозиція «ВМ Трейдинг» також не відповідала вимогам тендерної документації, зокрема, в частині гарантійних вимог до товару.

Як встановила колегія, замовник визначив строк експлуатації скріплень з моменту укладання в колію на рівні 100 млн тонн пропущеного вантажу або трьох років з початку експлуатації (залежно від того гарантійне напрацювання чи строк гарантійного експлуатування буде досягнуто раніше).

«ВМ Трейдинг» надавав затребуваний замовником гарантійний термін експлуатації і додатково відмітив, що обчислюватиме гарантійний строк – від дати впровадження виробів до експлуатування, але не пізніше 9 місяців від дати надходження виробів споживачу.

В АМКУ резюмували, що обмеження терміну обчислення гарантійного строку експлуатації продукції не відповідає вимогам тендерної документації.

Проте, на думку суду, обчислення гарантійного строку від дати впровадження виробів до експлуатування, але не пізніше 9 місяців від дати надходження виробів споживачу не порушує прав ТОВ «АТ Механіка», як скаржника, не обмежує конкуренцію та не призводить до дискримінації учасників. Тому, продовжив суд, скасування рішення замовника щодо визнання переможцем «ВМ Трейдинг» ніяк не захищають права та інтереси скаржника. До того ж, пропозиція самого скаржника не відповідає умовам тендерної документації.

Також суд додав, що «АТ Механіка» у своїй скарзі просила АМКУ перевірити умови визначення гарантійного терміну експлуатації лише однієї із складових скріплення (клеми проміжної типу КП-5), тоді як тендерна документація не містить вимог щодо необхідності зазначення гарантійного терміну експлуатації окремих елементів продукції.

Таким чином, суд дійшов до висновку, що у замовника немає підстав для скасування рішення про визначення переможцем торгів «ВМ Трейдинг».

Додамо, на тендері щодо закупівлі рейкових скріплень від 9 лютого очікуваною вартістю 257,16 млн грн , філія «ЦЗВ» внесла вимогу щодо дати виготовлення продукції – не раніше 01.01.2018 року. Цю вимогу уже оскаржила «АТ Механіка».

У скарзі фірма зазначає, що таким чином замовник вводить новий термін «Гарантійний строк придатності», який не використовується ані в узгодженій замовником нормативно-технічній документації «АТ Механіка», ані у додатку про технічні характеристики до скріплень.

Скаржник пояснив, що виробник забезпечує гарантійний термін експлуатації та гарантійний термін зберігання товару після передачі його споживачу, тоді як введення гарантійного строку придатності штучно відносить комплект скріплення до швидкопсувних товарів і обмежує участь «АТ Механіки» в частині пропозиції товару, виготовленого до початку 2018 року.

Нагадаємо, бенефіціарами «Корпорації КРТ» є народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі (БПП). Після Майдану «Укрзалізниця» почала закуповувати рейкові скріплення виключно виробництва «КРТ», під різними проводами не допускаючи «Механіку» до торгів.

Сьогодні детективи НАБУ розслідують кримінальне провадження щодо закупівлі рейкових скріплень, і за даними проведених у його ході експертиз стало відомо, що кріплення «КРТ» не відповідають основному критерію – притискному зусиллю, яке і відповідає за надійність притиснення рейки до шпали (детальніше у матеріалі «Коефіцієнт Дубневичів»).