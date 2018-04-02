Бориспільські депутати не проголосували за продаж 11 гектарів «Рошену» – не вистачило одного голосу
На сесії Бориспільської міської рада депутати не прийняли рішення про проведення експертної грошової оцінки трьох земельних ділянок загальною площею 11,26 га, які перебувають у користуванні ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен». Про це
27 березня на сесію було винесено питання про проведення експертної грошової оцінки ділянок площею 7,45 га (кадастровий номер 3210500000:04:022:0008), площею 2 га (3210500000:04:022:0004), площею 1,81 га (3210500000:04:026:0011) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Ці землі перебувають у користуванні «Рошен» згідно договорів суборенди ділянок у м. Бориспіль (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
Рішення не було прийнято – не вистачило одного голосу. Для позитивного рішення необхідно було набрати 18 голосів. Водночас «за» проголосували 16 депутатів та мер міста Анатолій Федорчук, усього 17. «Проти» проголосувало 6 депутатів, утрималося 3, не брали участі у голосування 8, а один депутат – Володимир Шалімов з «Нашого краю» – був відсутній.
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Напередодні, 26 березня, для представників місцевої влади, ЗМІ та активістів було
Президент «Roshen» В’ячеслав Москалевський розповів, що комплекс у Борисполі
Як
Окрім того, у 2015 році йшлося про 130 млн грн. пайового внеску компанії в бюджет міста. Наступного року в інтерв’ю виданню
«Будемо торгуватися з депутатами – мова про 10 % від вартості кошторису в бюджет міста. Вартість проекту – 1,3 млрд грн. Тобто потрібно віддати 130 млн грн. Але я цього робити не буду, в документах написано «до 10%». Я пропоную їм 30 млн грн. Не влаштовує – будемо розглядати інші варіанти».
Поруч з трьома ділянками площею 11,26 га, які хоче купити «Рошен», знаходяться ще дві (4,5 га та 3,18 га), орендовані КП «Виробниче управління комунального господарства», у якого суборендує землю «Рошен».
Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» є президент України Петро Порошенко.
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