Бориспільські депутати не проголосували за продаж 11 гектарів «Рошену» – не вистачило одного голосу

На сесії Бориспільської міської рада депутати не прийняли рішення про проведення експертної грошової оцінки трьох земельних ділянок загальною площею 11,26 га, які перебувають у користуванні ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен». Про це повідомляється на сайті міськради.

27 березня на сесію було винесено питання про проведення експертної грошової оцінки ділянок площею 7,45 га (кадастровий номер 3210500000:04:022:0008), площею 2 га (3210500000:04:022:0004), площею 1,81 га (3210500000:04:026:0011) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Ці землі перебувають у користуванні «Рошен» згідно договорів суборенди ділянок у м. Бориспіль (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).

Рішення не було прийнято – не вистачило одного голосу. Для позитивного рішення необхідно було набрати 18 голосів. Водночас «за» проголосували 16 депутатів та мер міста Анатолій Федорчук, усього 17. «Проти» проголосувало 6 депутатів, утрималося 3, не брали участі у голосування 8, а один депутат – Володимир Шалімов з «Нашого краю» – був відсутній.

З 34 депутатів Бориспільської міськради «Наш край» представляють 10 депутатів, БПП – 7, «Самопоміч» та Радикальну партію Олега Ляшка по 4, «Батьківщину», «Свободу» та «Силу людей» по 3. Федорчук став мером від «Нашого краю». Під час місцевих виборів 2015 року партію «Наш край» курував заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

Напередодні, 26 березня, для представників місцевої влади, ЗМІ та активістів було влаштовано екскурсію на новий бісквітний комплекс «Рошен», де до листопада 2018 року збираються запустити першу лінію з виробництва крекеру.

Президент «Roshen» В’ячеслав Москалевський розповів, що комплекс у Борисполі побудовано на п’яти ділянках загальною площею 19 га, що перебувають у суборенді у комунальних підприємств. «Roshen» вже тривалий час намагається домовитися з місцевою владою про покупку землі за 50 млн грн. За словами Москалевського, ще в 2015 році їм пообіцяли продати землю. Однак поки міські депутати не допомагають вирішити це питання, тому що побоюються продати такий великий шмат землі в місті. Москалевський вважає, що таким чином Бориспільська влада намагається підняти ціну на ділянку.

Як повідомляли «Схеми», у 2015 році одну з ділянок площею 7,45 га (кадастровий номер 3210500000:04:022:0008), яку наразі у Борисполі готують для продажу, ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» отримав у суборенду від КП «Виробниче управління комунального господарства». Останнє в сою чергу отримало землю, скориставшись нормою, що для надання ділянок комунальникам аукціон не потрібний. Таким чином, землю «Рошен» отримала на позаконкурсних умовах.

Окрім того, у 2015 році йшлося про 130 млн грн. пайового внеску компанії в бюджет міста. Наступного року в інтерв’ю виданню «Ліга.нет» голова «Рошену» Москалевський підтвердив, що місту потрібно віддати 130 млн грн., але компанія налаштована торгуватися:

«Будемо торгуватися з депутатами – мова про 10 % від вартості кошторису в бюджет міста. Вартість проекту – 1,3 млрд грн. Тобто потрібно віддати 130 млн грн. Але я цього робити не буду, в документах написано «до 10%». Я пропоную їм 30 млн грн. Не влаштовує – будемо розглядати інші варіанти».

Поруч з трьома ділянками площею 11,26 га, які хоче купити «Рошен», знаходяться ще дві (4,5 га та 3,18 га), орендовані КП «Виробниче управління комунального господарства», у якого суборендує землю «Рошен».

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» є президент України Петро Порошенко.