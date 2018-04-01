«Єрмолаєвці» продали «Укргазвидобуванню» техніки на 26 мільйонів за торішньою ціною
ПАТ «Укргазвидобування» 27 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Альфатех» техніки на 26,04 млн грн. Про це повідомляється у системі
Цьогоріч у Красноград Харківської області поставлять п’ять колісних повноповоротних одноківшових екскаваторів
Гарантійний строк на корейські екскаватори 2018 р. в. із двома передніми аутригерами (опорами) та бульдозерними відвалами позаду становить два роки або 3 тис мотогодин.
У червні 2016 року «Укргазвидобування» замовляло їх у ТОВ «Альфатех» вірґінської фірми «Альфатех Оверсіз Лтд» і Олександра Романюка дещо дорожче – по
Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі у 26,17 млн грн.
Нині «ТД «Альфатех» із смт. Слобожанське біля Дніпра належить директору Євгенію Гарматі із Запорізької області. Раніше він
Офіційно «Дніпрополімермаш» на 99% належить вірґінський «ДПМ Холдінг Лтд», а раніше – вірґінський «Апікал Холдінг Інк.» («Apical Holding Inc»). Кінцевим бенефіціаром значиться виконавчий директор,
За даними «Smida», до 2017 року в ревізійну комісію «Дніпрополімермашу» входила Вікторія Захарова, яка була головним бухгалтером корпорації «Алеф». Також вона
Торік засновником переможця був Олександр Романюк, співвласник «Альфатеху».
Нагадаємо, днями Європейський центральний банк за пропозицією Фінансової інспекції Естонії
Дорожчими конкурентами були ТОВ СТО «Зелений гай» екс-депутата Василівської райради Запорізької області Анатолія Тертиці і
ТОВ «Констракшн Машинері» з нижчою на чверть відсотка ціною відхилили за технічні невідповідності. Пропоновані ним екскаватори JSB JS 200 W мали експлуатаційну вагу 22,6 т замість 20,5 т, потужність 172 к. с замість 178 к. с., робочий об’єм 4,8 л замість 5,9 л, максимальне зусилля різання ковша 125 кН замість 152 кН, замість зусилля рукояті 137 кН замість 151 кН та ширину ходової частини 2 530 мм замість не більше 2 500 мм.
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