Новачок з орбіти екс-комунальника виграв 104 мільйони на дороги Кам’янського

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради у січні-лютому за результатами тендерів уклав три угоди з ПП «Будшляхсервіс» про прибирання і поточний ремонт доріг міста на загальну суму 104,28 млн грн. Про це повідомляється у системі « Прозорро ».

На цей рік замовили поточний ремонт загальних доріг на 69,70 млн грн., підмітання, посипання, видалення снігу та санітарне утримання на 24,75 млн грн. і поточний ремонт доріг на прибудинкових та внутрішньоквартальних територіях на 9,83 млн грн.

За підсумковою відомістю ремонтних підрядів, асфальтобетон пористий крупнозернистий марки 1 та щільний дрібнозернистий типу Б марки 2 коштує 1 745-1 750 грн./т, що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Асфальтобетон холодний дрібнозернистий типу БХ марки 1 замовили по 3 667 грн./т. У жовтні 2017 року на тендері Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА він коштував принаймні вдвічі дешевше – 1 500 грн./т.

За кошторисом, ямковий ремонт коштує 276-295 грн./кв. м одношарового покриття товщиною 50 мм та 376 грн./кв. м одношарового покриття товщиною 70 мм. Це дешевше від виграного іншою фірмою березневого тендеру Криворізької міської ради.

Сума угод на 1% нижча від загальної очікуваної вартості в 105,00 млн грн.

Дніпровський «Будшляхсервіс» зі статутним капіталом 100 грн. належить директору Вячеславу Гончаренку із Дніпра. Він також є засновником кам’янського ПП «Дорінвест», яке припиняється. Принаймні до квітня 2015 року «Дорінвестом» одноосібно володів Віталій Єрмоленко – батько екс-директора кам’янського КП «Дорожник» Вадима Віталійовича Єрмоленка. Останній також був депутатом Дніпродзержинської міськради.

Крім теперішніх замовлень, «Будшляхсервіс» отримав єдині два підряди нинішнього замовника торік та Курилівської селищної ради цьогоріч на суму 1,57 млн грн.

На тендерах щодо ремонтів єдиним конкурентом було дніпровське ТОВ «Підприємство «Весна Лтд» Ігоря Весніна, Аліни Воротілової та Оксани Штепи. За підряд щодо прибирання із переможцем змагалося лише дніпровське ТОВ «Северок 99» Петра Фергесіна, яким раніше володів Артур Оганесян до свого призначення керівником КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради.