В Киеве построят еще один ТРЦ
Киевская компаний Будэкосервис, которая владеет киевским торгово-развлекательным центром (ТРЦ) New Way, планирует до третьего квартала 2019 года построить новый ТРЦ на Троещине.
Об этом передает
ТРЦ построят на месте действующего ТЦ Сириус по ул.Драйзера, 21.
Согласно проекту, общая площадь объекта составит 41,5 тыс. кв. м, арендная – 34,5 тыс. кв. м.
ТРЦ будет состоять из пяти уровней, включать кинотеатр на шесть залов, развлекательную зону и супермаркет на цокольном этаже.
В компании отметили, что в ближайшее время начнут реконструкцию здания ТЦ Сириус. Компания также ведет переговоры с потенциальными арендаторами ТРЦ.
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