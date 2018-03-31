В Киеве построят еще один ТРЦ

Киевская компаний Будэкосервис, которая владеет киевским торгово-развлекательным центром (ТРЦ) New Way, планирует до третьего квартала 2019 года построить новый ТРЦ на Троещине.

Об этом передает Интерфакс-Украина .

ТРЦ построят на месте действующего ТЦ Сириус по ул.Драйзера, 21.

Согласно проекту, общая площадь объекта составит 41,5 тыс. кв. м, арендная – 34,5 тыс. кв. м.

ТРЦ будет состоять из пяти уровней, включать кинотеатр на шесть залов, развлекательную зону и супермаркет на цокольном этаже.

В компании отметили, что в ближайшее время начнут реконструкцию здания ТЦ Сириус. Компания также ведет переговоры с потенциальными арендаторами ТРЦ.