«Южний» заправився паливом на 89 мільйонів у портової фаворитки з Одеси

ДП «Морський торговельний порт «Южний» 22 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Євростандарт» палива на 88,64 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу договір уклали на 88,64 млн грн., однак 26 березня суму зменшили невідомо на скільки додатковою угодою, яка не була опублікована.

За умовами первинного договору, цьогоріч автотранспортом на умовах DDP поставлять:

  • 2 200 т бензину А-95 Євро виду І по 37 200 грн./т,
  • 600 т бензину А-92 Євро по 36 600 грн./т,
  • 80 т дизельного палива ДП-Л-Євро-5 по 30 306 грн./т,
  • 40 т дизельного палива ДП-З-Євро-5 по 29 218 грн./т.

Білоруське паливо оплачуватимуть протягом 30 банківських днів після поставки партії.

Ціна угоди на 8% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 96,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Західна нафтогазова компанія» Сергія Чорного, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. До 2006 року ним керував Олексій Тамразов, який за часів Януковича був заступником директора держкомпанії «Укргазвидобування». Видання «Інсайдер» у 2014 році повідомляло, що Тамразов і його партнер Чорний є власниками «Західної нафтогазової компанії».

Одеським «Євростандартом» володіє та керує Світлана Самсонова, якій також належало нині ліквідоване ТОВ «Пілігрім-Плюс». Переможець із 2010 року отримав підрядів на 329,05 млн грн., здебільшого у портів і ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», а «Пілігрім-Плюс» у 2008-2011 роках – на 378,63 млн грн., теж переважно у портів.

«Євростандарт» замовляв паливо у ТОВ «Фірма «Фідея» із так званої групи Грановського, а те підтвердило тією угодою свій досвід на тендері Міноборони. Ці фірми мають рахунки у банку «Південний», із яким також веде справи ТОВ «Трейд Коммодіті» з тієї ж групи.

Крім того, «Євростандарт» згадувався у якості нібито фіктивної фірми у кримінальному провадженні проти ТОВ «Трансвей-Сервіс» щодо ухилення від сплати податків.


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