Нидерланды решили свернуть добычу газа из-за землетрясений

Разработку крупнейшего месторождения в Европе прекратят.

Нидерланды решили свернуть добычу газа из-за землетрясений
Фото: Skitterphoto / Wikipedia

Нидерланды резко сокращают производство природного газа. К 2030 году будет прекращена разработка крупнейшего европейского месторождения в провинции Гронинген в северной части страны.

Это вызвано многочисленными землетрясениями в регионе, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 30 марта, пишет DW.

Уже к концу 2022 года производство газа планируется сократить до менее чем 12 млрд кубометров в год. В 2017 году здесь было произведено 23,6 млрд кубов газа, а в 2013 году - вдвое больше данного объема. В Гронингене на границе с ФРГ находятся крупные запасы газа, однако здесь часто происходят небольшие землетрясения, как считается, вызванные смещением пластов из-за многолетней добычи. Из-за землетрясений в регионе были повреждены тысячи домов. Правительство Нидерландов объявило о сокращении газодобычи в начале 2018 года после очередного землетрясения силой 3,4 балла.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в Гронингене за полмиллиарда евро планируется построить фабрику по переработке высококалорийного импортного газа для его дальнейшего использования в Нидерландах. Будет также сокращен экспорт газа в Германию, Францию и Бельгию.


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