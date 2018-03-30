Eni заморозила проект с "Роснефтью" из-за санкций

В разгар работ итальянская компания получила сообщение, что это противоречит санкционному режиму.

Eni заморозила проект с "Роснефтью" из-за санкций
Лого на итальянской нефтегазовой компанией Eni
Фото: energynews.com.ua

Итальянская Eni заморозила проект с "Роснефтью" на шельфе Черного моря, пишет агентство РБК со ссылкой на источники.

Руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев сообщил изданию, что геологоразведочная деятельность "Роснефти" на участке Вал Шатского в Черном море приостановлена на время действия санкций.

Геологоразведку на этом участке в Черном море финансировал и проводил иностранный партнер "Роснефти" - итальянская Eni (в их совместном предприятии у роSSийской компании 66,7%, у итальянцев - 33,33%). В марте буровая Scarabeo 9, которая принадлежит Saipem ("дочка" Eni), пробурила одну скважину, а затем уплыла.

По данным агентства, Eni уведомила "Роснефть" о приостановке сотрудничества по этому проекту на фоне санкций США.

Вал Шатского (другое название - Западно-Черноморская площадь) находится на глубине больше 150 м, то есть относится к глубоководным и попадает под санкции США и ЕС. Но соглашение о разработке участка компании заключили еще в 2012 году - за два года до введения западных санкций. Eni начала бурить в Черном море, запросив разрешение США, но не дождавшись ответа. В разгар работ компания получила сообщение, что это входит в противоречие с режимом санкций, и решила заморозить все проекты.

Напомним, еще в 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении роSSийской нефтяной отрасли, запретив своим резидентам поставлять оборудование и технологии для арктических и шельфовых проектов глубиной свыше 150 м, а также для проектов по добыче сланцевой-трудноизвлекаемой - нефти на суше.

1 марта о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью" по разработке роSSийского шельфа Черного моря и Арктики объявила американская ExxonMobil.


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