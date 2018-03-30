У Гройсмана без податкових розрахунків віддають фірмі Ахметова півгектара лісу під свердловину

Кабінету міністрів пропонують дозволити ПАТ «Нафтогазвидобування» отримати в оренду зі зміною цільового використання земельну ділянку площею 0,64 га в Полтавській області.

Відповідний проект розпорядження Кабміну було внесено в порядок денний засідання урядового комітету 29 березня.

Документ розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості. Він передбачає надання «Нафтогазвидобуванню» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 0,64 га лісу, який перебуває у користуванні ДП «Миргородське лісове господарство» в Полтавській області.

Проект розпорядження передбачає після створенні проекту землеустрою вилучити ділянку і передати її до 31 березня 2034 року у користування «Нафтогазвидобування». Саме до цього строку у фірми діє спецдозвіл на видобуток вуглеводнів на Симеренківському газоконденсатному родовищу. Тому після передачі в оренду цільове землі буде змінено і на ній розмістять свердловину №34.

В пояснювальній записці Міненерго вказало, що передача ділянки під видобуток газу і газовогокоденсату буде сприяти збільшення видобутку Україну власних енергоресурсів, в свою чергу лісове господарство вже погодилося поступитися лісом.

Але при узгодженні позицій свої зауваження висловило міністерство фінансів. Там вказали, що уряду не було надано документів з розрахунками щодо сплати в майбутньому податків, зборів та інших платежів. Відсутність цих документів заважає встановити доцільність відведення ділянки. Зауваження Мінфіну не було враховано, а згадані документи Міненерго пообіцяло додати вже після створення проекту землевідведення.

«Нафтогазвидобування» було засноване Миколою Рудьковським в 1997 році, пізніше він обрав собі в партнери нинішнього президента Петра Порошенка, який в кінці 90-хх років входив в керівництво впливової «СДПУ(о)» Віктора Медведчука. Після переходу Порошенка в команду екс-прем’єра Віктора Ющенка його пакет перейшов до соратника Медведчука – Нестора Шуфрича, який зараз є нардепом від «Опозиційного блоку». В 2004 році компанія отримала спецдозвіл на роботи на Симеренківському газоконденсатному родовищу до березня 2034 року. В 2013 році 50% акцій опинилися у структур «ДТЕК» Ріната Ахметова. Роком раніше було викрадено директора «Нафтогазвидобування» Олега Симінського, який був звільнений в 2015 році. Справу про його викрадення в Генеральній прокуратурі розслідував екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитро Сус, який стверджував, що отримав в 2016 році від генерального прокурора Юрія Луценка в цій справі вказівку «відбій».

Весною 2017 року структури Ріната Ахметова збільшили власність в «Нафтогазвидобуванні» за рахунок акцій Шуфрича до 75%.


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