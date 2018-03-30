Маріупольці замовили росіянам медпрепаратів на 3 мільйони
Комунальна лікувально-профілактична установа «Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики» 26 березня за результатами відкритих торгів уклала договір з ТОВ «Організація медичного бізнесу» щодо поставки медичних препаратів на 2,99 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Замовлено набори реагентів KRYPTOR (калібратори, розчини, реакційні пластини тощо – усього йдеться про препарати 22 найменувань) з терміном поставки протягом березня-травня залежно від дати узгодження заявки, але не пізніше грудня цього року.
Договором передбачена можливість зміни ціни, формулу щодо чого прив’язали до зміни валютного курсу.
За перемогу конкурували зареєстроване у Києві ТОВ «Організація медичного бізнесу» та одеське ТОВ «Селена Мед». Останнє не змінювало своєї первинної цінової заявки, яка в результаті аукціону виявилась дорожчою від пропозиції конкурента на пів відсотка.
ТОВ «Організація медичного бізнесу» належить московському ТОВ «ОМБ» (90%) та киянину Володимиру Саганенку (10%). Контролерами фірми через «ОМБ» є росіяни Валентин Доронічєв, Володимир Куліковський та Олександр Островський. Фірма прописана на вул. Т. Строкача, 6 у Києві, при цьому номер офісу у ЄДР не зазначений. У цьому ж будинку з невизначеним офісом прописане ТОВ «Біоніка», яке Саганенко ділить з львів’янами Тарасом Кобрином та Світланою Бабій, нині прописаною у Києві.
Світлана Бабій співволодіє фармацевтичним ТОВ «Мекос», одним із співвласників якого є Сергій Возіанов –
За даними Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель Росії, московське ТОВ «ОМБ» є постійним постачальником лікарських препаратів для державних медичних закладів Росії. На своєму офіційному
Одноосібною власницею та керівником ТОВ «Селена Мед» є Олена Семчишена, дружина
У період часу з 2011 року по сьогодні фірма «Селена Мед» взяла державних замовлень на понад 60,97 млн грн, 21,41 млн грн з яких – через систему «Прозорро». Договори за цими замовленнями компанія отримала в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях. «Селена Мед» лише двічі була учасником торгів у Донецькій області, включаючи нинішні, – і це торги від «Східно-Українського спеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики», де переможцем ставала компанія «Організація медичного бізнесу».
Керівником «СУСЦМГПД» є заслужений лікар України Світлана Арбузова.
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