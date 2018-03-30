За вказівкою ФФУ Павелка в Україні замовляють коштовні мініфутбольні газони від фірми ФФУ

У 2017 році по всій Україні різні держструктури замовили реконструкцію 327 спортивних майданчиків для міні футболу зі штучним покриттям, на які з держбюджету планувалося 270 млн грн. Про це повідомив журналіст Андрій Лохматов у програмі журналістських розслідувань «Чергова зрада».

Як з’ясував журналіст, у 2017 році держбюджетом було передбачено 270 млн грн. на реалізацію програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України. Затверджено до фінансування 327 проектів, на які використано 244 млн грн.

З 26 по 28 грудня 2017 р. держструктури у різних регіонах України уклали угоди щодо будівництва більше 300 спортивних майданчиків. Сума кожного договору не перевищувала 1,50 млн грн. Тобто, не потрібно було проводити аукціон, і замовник міг вибрати підрядника на власний розсуд.

Спортмайданчики для футболу повинні з’явитись у містах та селах впродовж 2018 р. Згідно з постановою Кабміну, гроші авансом повинні були бути виплачені ще до нового року.

Масове будівництво майданчиків для міні-футболу по всій країні стало можливим завдяки Федерація футболу України (ФФУ). ЇЇ президентом є Андрій Павелко – народний депутат від БПП, в парламенті очолює бюджетний комітет, який і відповідає за формування державного бюджету, з якого профінансовано закупівлю футбольних газонів.

У 2016 році громадська організація «ФФУ», очолювана Павелком, зареєструвала ТОВ «ФФУ Продакшн», яке у 2017 році під Києвом відкрило завод по виробництву штучного покриття для футбольних полів.

Журналіст з’ясував, що різні підрядники, які зараз будують майданчики, закуповують штучне покриття для полів саме у «ФФУ Продакшн». Причому сталося це через те, що ФФУ рекомендував купляти штучну траву у фірми ФФУ, надсилаючи обладміністраціям типові проекти по будівництву майданчика, в яких було вказане покриття від «ФФУ Продакшн». Цю інформацію підтвердив начальник відділу фізкультури і спорту Миколаївської ОДА Олександр Садовський.

Голова Кривоозерської РДА Миколаївської області Олексій Мірошниченко розповів, що вказівки про зобов’язання брати покриття у «ФФУ Продакшн» його району вже надходили від ОДА. В результаті, замовники (від сільрад до райвідділів освіти та спорту) замовляли проекти будівництва поля, вказуючи не конкретний матеріал штучного покриття, а конкретну фірму «ФФУ Продакшн», що підтвердив автор проекту футбольних майданчиків Євген Парулава. Тому підрядникам нічого не лишалося, як купляти рекомендовану продукцію вказаного українського виробника.

Хоча, як з’ясував журналіст, є значно дешевші ціни. Так, штучне покриття для поля від фірми ФФУ розміром 42 на 22 кв м коштує 584 тис грн. Тобто вартість 1 кв м штучної трави виходить у 630 грн. – майже 20 євро. Втім, багато інших постачальників пропонують нижчі ціни. Китайську продукцію – від $11 (близько 300 грн.), а турецьку та бельгійську за 12-14 євро.

Щодо столиці, то київське КП «Житло-Сервіс» теж замовило реконструкцію 66 майданчиків для міні футболу зі штучним покриттям на загальну суму 95 млн грн. (кожна угода не перевищувала 1,5 млн грн.), але вже напряму «ФФУ Продакшн». В «Житло-Сервіс» повідомили, що підрядника їм теж порекомендували в ФФУ.

Журналіст також з’ясував, що будівництво футбольних полів здійснюється за рахунок спів фінансування: в рівних пропорціях з держбюджету та місцевих бюджетів. Тобто у 2017 року витрати склали трохи менше 500 млн грн. За підрахунками «Чергової зради», «ФФУ Продакшн» отримала приблизно 250 млн грн. за постачання штучного покриття в регіонах та за будівництво полів у Києві.

В держбюджеті на 2018 рік закладено ще 370 млн грн. на нову партію полів зі штучним покриттям.

Від «Наших грошей»:

«ФФУ Продакшн» очолює Андрій Бондаренко. Фірма має завод біля села Мартусівка на Київщині потужністю 700 тис кв. м покриття «Polytan» на рік, відкритий завдяки співпраці з УЄФА.

«Житло-Сервіс» очолює Сергій Бовсуновський. Комунальне підприємство підпорядковане Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, чиїм директором є Костянтин Федотов, який раніше працював у КП «Житлоінвестбуд-УКБ» під керівництвом депутата Київради від «БПП «Солідарність» В’ячеслава Непопа.