Мерія Ірпеня таємно злила 1,5 мільйона на стелу від автора «Ельфа» і «Чорнильниці» (фото)
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області 28 березня уклав угоду з ФОП Озеровський Михайло про роботи з будівництва пам’ятника за 1,49 млн грн. Про це повідомляється у системі
До 29 червня по вулиці Соборній біля супермаркету збудують стелу «Творчого духу».
Вартість договору всього на 2 тис грн. менша від порогу для робіт у 1,50 млн грн., після якого мерія мали би проводити відкриті торги зі щонайменше двома учасниками. Таке зменшення вартості закупівлі нижче порогу дозволило провести закупівлю, уклавши угоду з непрозоро обраним підрядником.
Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
Гарантійний строк становить три роки. На заробітну плату піде 2,6%, на прибуток – 0,3%.
За їхніми
Озеровський
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