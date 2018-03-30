Мерія Ірпеня таємно злила 1,5 мільйона на стелу від автора «Ельфа» і «Чорнильниці» (фото)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області 28 березня уклав угоду з ФОП Озеровський Михайло про роботи з будівництва пам’ятника за 1,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 29 червня по вулиці Соборній біля супермаркету збудують стелу «Творчого духу».

Мерія Ірпеня таємно злила 1,5 мільйона на стелу від автора «Ельфа» і «Чорнильниці» (фото)

 

Вартість договору всього на 2 тис грн. менша від порогу для робіт у 1,50 млн грн., після якого мерія мали би проводити відкриті торги зі щонайменше двома учасниками. Таке зменшення вартості закупівлі нижче порогу дозволило провести закупівлю, уклавши угоду з непрозоро обраним підрядником.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк становить три роки. На заробітну плату піде 2,6%, на прибуток – 0,3%.

Мерія Ірпеня таємно злила 1,5 мільйона на стелу від автора «Ельфа» і «Чорнильниці» (фото)За їхніми даними місцевих жителів, підприємець Михайло Озеровський із смт. Ворзель Ірпінської міськради є 70-річним пенсіонером. У грудні 2017 року КП «Ірпіньзеленбуд» так само без торгів замовило йому декоративну колону «Чорнильниця» зі штучного піщанику за 199 тис грн. і пластикову фігуру «Ельф» за 173 тис грн.

Озеровський відомий як контактна особа ПП «Біле каміння України», інформація про яке у держреєстрі відсутня. Він має спільні адресу по вул. Чкалова, 19 та номер телефону +380963318002 із нині ліквідованим ФОП Озеровська Раїса Петрівна. У грудні 2016 року Ірпінська міськрада без торгів замовила їй будівництво вуличних ліхтарів на центральній площі по вул. Шевченка за 1,13 млн грн.


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