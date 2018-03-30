Газпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" Нафтогазу

«Газпром» отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплаты $2,6 млрд в адрес «Нафтогаза Украины» по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил журналистам зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов, передает Интерфакс.

«В отчетности эти цифры будут отражены. Но это не значит, что не покажем прибыль, покажем меньшую прибыль», — сказал он.

Круглов не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли компания выплачивать $2,6 млрд. «Мне нечего добавить к той позиции, которая была официально озвучена. Сейчас мы подали апелляцию в верховный шведский суд. Подождем решение», — подчеркнул он.

Как заявил в четверг «Нафтогаз Украины», роSSийский «Газпром» фактически признал задолженность перед НАК.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража это еще не факт и «будем посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter .