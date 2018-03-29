Два должностных лица "Укрзализныци" попались на взятке в 85 тыс. гривен
Чиновники предлагали деньги директору одного из департаментов за продление срока срочного трудового договора.
Правоохранители задержали на взятке в 85 тысяч гривен двух должностных лиц ПАО "Укрзализныця". Об этом в четверг, 29 марта, сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук, информирует пресс-служба Национальной полиции.
По его словам чиновники предложили директору одного из департаментов 85 тысяч гривен неправомерной выгоды, о чем последний сразу сообщил руководству. Данную сумму предлагали за продление срока срочного трудового договора.
Во время проведения мероприятий по разоблачению должностных лиц правоохранители задокументировали причастность к совершению преступления заместителя директора филиала и помощника директора одного из направлений работы предприятия.
Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369 ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Волынской области на взятке поймали командира взвода патрульной полиции.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
29.03.2018 19:48