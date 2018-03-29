Два должностных лица "Укрзализныци" попались на взятке в 85 тыс. гривен

Чиновники предлагали деньги директору одного из департаментов за продление срока срочного трудового договора.

Правоохранители задержали на взятке в 85 тысяч гривен двух должностных лиц ПАО "Укрзализныця". Об этом в четверг, 29 марта, сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук, информирует пресс-служба Национальной полиции.

По его словам чиновники предложили директору одного из департаментов 85 тысяч гривен неправомерной выгоды, о чем последний сразу сообщил руководству. Данную сумму предлагали за продление срока срочного трудового договора.

Во время проведения мероприятий по разоблачению должностных лиц правоохранители задокументировали причастность к совершению преступления заместителя директора филиала и помощника директора одного из направлений работы предприятия.

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369 ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Волынской области на взятке поймали командира взвода патрульной полиции.


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