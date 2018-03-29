Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривен

Нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в более 400 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ , нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области.

"Дельцы приобрели ряд фирм в различных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары реализовывались за наличные другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит. Наличность возвращалась заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

Правоохранители установили, что за свои услуги организаторы получали от 8 до 13% от суммы конвертации. По предварительным оценкам в течение 2017 года дельцы нанесли государству ущерб на сумму семьдесят 1 млн гривен.

Во время ряда санкционированных обысков по местам работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве сотрудники СБУ обнаружили черную бухгалтерию, документы и другие доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников также изъяты 24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, травматический пистолет "Форт", более 100 патронов к автоматическому оружию и почти 100 тыс. гривен.

Фото: пресс-центр СБУ

Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.