Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривен

Нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в более 400 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области.

"Дельцы приобрели ряд фирм в различных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары реализовывались за наличные другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит. Наличность возвращалась заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

Правоохранители установили, что за свои услуги организаторы получали от 8 до 13% от суммы конвертации. По предварительным оценкам в течение 2017 года дельцы нанесли государству ущерб на сумму семьдесят 1 млн гривен.

Во время ряда санкционированных обысков по местам работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве сотрудники СБУ обнаружили черную бухгалтерию, документы и другие доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников также изъяты 24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, травматический пистолет "Форт", более 100 патронов к автоматическому оружию и почти 100 тыс. гривен.

Фото: пресс-центр СБУ

Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Накануне сообщалось, что СБУ ликвидировала группировку, изготавливавшую паспорта боевикам для "легализации" в ЕС.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
«Новачок» Дерипаски узяв третину мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Угорщиною
Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі у півтора-два рази дорожче ринку
Весілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступВесілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступ
В США открыли дело против компании Kalashnikov USAВ США открыли дело против компании Kalashnikov USA
Армія за 79 мільйонів скупилась черевиками у «забаненого» «Талану» до чверті дорожче, ніж торік
Блок рекламы


Похожие новости
UA:Перший заработал 2 млн гривен за показ Олимпийских игр в ПхёнчханеUA:Перший заработал 2 млн гривен за показ Олимпийских игр в Пхёнчхане
Семерых сотрудников "Охматдета" подозревают в присвоении лекарств на 8 млн гривенСемерых сотрудников "Охматдета" подозревают в присвоении лекарств на 8 млн гривен
ГПУ изъяла у "Новой почты" 132 тысячи гривен, компания собирается судитьсяГПУ изъяла у "Новой почты" 132 тысячи гривен, компания собирается судиться
Киевский нотариус способствовал рейдерскому захвату ТЦ стоимостью 120 млн гривенКиевский нотариус способствовал рейдерскому захвату ТЦ стоимостью 120 млн гривен
Сотрудника Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривен (обновлено)Сотрудника Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривен (обновлено)
Топ-менеджера Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривенТоп-менеджера Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривен
После проверки в банке Тернополя обнаружили недостачу 10 млн гривенПосле проверки в банке Тернополя обнаружили недостачу 10 млн гривен
НБУ намерен заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетамиНБУ намерен заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами
Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд гривен в криптовалютеНардеп Голубов задекларировал 2 млрд гривен в криптовалюте
В Полтавской области мошенники присвоили более 7 млн гривен под предлогом сбора средств на АТОВ Полтавской области мошенники присвоили более 7 млн гривен под предлогом сбора средств на АТО
Последние новости
Подгружаем последние новости