"Киевский метрополитен" проведет инвентаризацию торговых точек возле станций метро

С 2014 года из-за возгорания таких объектов приостанавливалась работа некоторых станций более чем на полтора часа.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" проверит на соблюдение норм пожарной безопасности торговые помещения и объекты вблизи станций метро.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия в Фейсбуке.

"КП проведет инвентаризацию всех объектов коммерческого, торгового и социально-бытового назначения, расположенных в технических зонах метрополитена ближе, чем 10 метров до вентиляционных киосков и в пределах 20 метров от входов - выходов на станции метрополитена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2014 года из-за возгорания таких объектов приостанавливалась работа некоторых станций метро более чем на полтора часа. Это привело к сбоям графика движения поездов, нормальной работы станций и создало неудобства для пассажиров. Во всех вышеуказанных случаях никто не пострадал.

В пресс-службе подчеркнули, что главная функция метрополитена - безопасная перевозка пассажиров, а соблюдение правил пожарной безопасности - приоритет работы предприятия. Отмечается, что в этих целях ранее на балансовой территории метро были демонтированы МАФы, которые нарушали правила пожарной безопасности.

Напомним, вечером 28 марта возле станции метро "Левобережная" загорелся магазин. Дым от пожара быстро распространился в сторону станции, из-за чего появился опасный едкий запах и плохая видимость для пассажиров и машинистов электропоездов. Станция полностью возобновила работу через полтора часа.