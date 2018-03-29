"Киевский метрополитен" проведет инвентаризацию торговых точек возле станций метро
С 2014 года из-за возгорания таких объектов приостанавливалась работа некоторых станций более чем на полтора часа.
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" проверит на соблюдение норм пожарной безопасности торговые помещения и объекты вблизи станций метро.
Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия в Фейсбуке.
"КП проведет инвентаризацию всех объектов коммерческого, торгового и социально-бытового назначения, расположенных в технических зонах метрополитена ближе, чем 10 метров до вентиляционных киосков и в пределах 20 метров от входов - выходов на станции метрополитена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2014 года из-за возгорания таких объектов приостанавливалась работа некоторых станций метро более чем на полтора часа. Это привело к сбоям графика движения поездов, нормальной работы станций и создало неудобства для пассажиров. Во всех вышеуказанных случаях никто не пострадал.
В пресс-службе подчеркнули, что главная функция метрополитена - безопасная перевозка пассажиров, а соблюдение правил пожарной безопасности - приоритет работы предприятия. Отмечается, что в этих целях ранее на балансовой территории метро были демонтированы МАФы, которые нарушали правила пожарной безопасности.
Напомним, вечером 28 марта возле станции метро "Левобережная" загорелся магазин. Дым от пожара быстро распространился в сторону станции, из-за чего появился опасный едкий запах и плохая видимость для пассажиров и машинистов электропоездов. Станция полностью возобновила работу через полтора часа.
После этого мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить на пожарную безопасность торговые помещения вблизи станций метро и остановок общественного транспорта.
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29.03.2018 18:14