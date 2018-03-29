Сила слова: слухи об одной фразе Трампа отняли у Amazon $31 млрд капитализации

Дональд Трамп не раз критиковал Amazon и Джеффа Безоса, а также обвинял его газету Washington Post в распространении фейковых новостей. Кроме того, в 2016 году Трамп рассказал, что у Amazon будут серьезные проблемы, если у него удастся избраться, пишут AIN.UA.

Теперь президент США, видимо, готов исполнить обещание — Трамп буквально «одержим» Amazon, сообщает отчет портала Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома. Он «вслух рассуждает» о готовности инициировать антимонопольное расследование в адрес гиганта. Сообщается, что приближенные к Трампу люди неоднократно говорили ему о вреде Amazon для мелкого ритейла и разрушении других сфер бизнеса.

Is Fake News Washington Post being used as a lobbyist weapon against Congress to keep Politicians from looking into Amazon no-tax monopoly?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Неужели фейковая Washington Post используется как оружие лоббистов против Конгресса, чтобы отвлечь политиков от заинтересованности в безналоговой монополии Amazon?

Несмотря на то, что никаких официальных подтверждений начала расследования нет, а вражда между Трампом и Безосом давно известна, рынок отреагировал на такие новости с опаской. Акции Amazon, которая недавно смогла обойти Alphabet и стать второй самой дорогой публичной компанией, упали почти на 5% за день. 27 марта совокупная стоимость ценных бумаг компании составляла $724 млрд, а 28 марта упала до $692 млрд. Потеря $31 млрд, для сравнения, равнозначна капитализации стартапа Airbnb, одного из пионеров шеринговой экономики. К слову, сам Джефф Безос, как самый крупный держатель акций своей компании, лишился за тот же период $1,6 млрд.


Михаил Сапитон, AIN


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