Сила слова: слухи об одной фразе Трампа отняли у Amazon $31 млрд капитализации

Дональд Трамп не раз критиковал Amazon и Джеффа Безоса, а также обвинял его газету Washington Post в распространении фейковых новостей. Кроме того, в 2016 году Трамп рассказал, что у Amazon будут серьезные проблемы, если у него удастся избраться, пишут AIN.UA .

Теперь президент США , видимо, готов исполнить обещание — Трамп буквально «одержим» Amazon, сообщает отчет портала Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома. Он «вслух рассуждает» о готовности инициировать антимонопольное расследование в адрес гиганта. Сообщается, что приближенные к Трампу люди неоднократно говорили ему о вреде Amazon для мелкого ритейла и разрушении других сфер бизнеса.

Is Fake News Washington Post being used as a lobbyist weapon against Congress to keep Politicians from looking into Amazon no-tax monopoly?