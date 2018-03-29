«Мирноградвугілля» без торгів замовило електрощітки втричі дорожче від львів’ян

ДП «Мирноградвугілля» 26 березня уклало договір із ТОВ «Лідер Промснаб» щодо поставки 709 електрощіток за 199,94 тис. грн. Про це повідомляється в системі « Прозорро ».

Вартість однією електрощітки ЕГ-61 з розмірами 12,5х32х40 мм за договором становить 282 грн з ПДВ. Замовлено загалом 709 електрощіток, поставка яких передбачена транспортом «Нової пошти» – протягом трьох днів з моменту отримання заявки від замовника. Послуги постачальника включені у ціну товару.

12 березня «Львівська залізниця» замовляла електрощітки різних марок за ціною не більше 90 гривень за штуку, зокрема, вартість електрощітки з наближеними параметрами, ЕГ-61А (12,5х40х52/64мм), становила 86,40 грн, тобто коштувала втричі дешевше.

Закупівлю було проведено без відкритих торгів, оскільки замовник визначив очікувану вартість на 0,03% меншу від 200 тис грн. – порогу, після якого закупівлі проводяться на аукціонах з не менш як двома учасниками торгів.

Шахтарі замовили електрощітки маріупольському ТОВ «Лідер Промснаб». Це компанія, яка зайшла на тендери в період президентства Віктора Януковича і почала вигравати з середини 2011 року. У той період натендерила 260 млн грн.

Одноосібним власником фірми є Сергій Аверін, син очільниці відділу постачання ДП «Торецьквугілля» Валентини Аверіної. Восени минулого року це держпідприємство замовило «Лідер Промснабу» коштовні труби неіснуючих параметрів. Після фіксації цієї історії, «Лідер Промснаб» перестав отримувати підряди від «Торецьквугілля».

Натомість, з початку року почастішали замовлення від «Мирноградвугілля». Якщо протягом 2017 року фірма підписала з цим ДП договорів на 1,37 млн грн, то протягом ще не завершеного першого кварталу цього року на її рахунку уже – 1,52 млн грн за договорами з «Мирноградвугіллям».

Загалом з початку року «Лідер Промснаб» отримав замовлень на 2,15 млн грн.