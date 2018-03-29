«Львівська залізниця» замовила ремонт колісних пар у півтора рази дорожче, ніж торік
Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 23 березня уклала угоду з ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» про послуги з ремонту лінійного обладнання тягового рухомого складу на 85,16 млн грн. Про це повідомляється у системі
На поточний рік замовили капітальний ремонт 486 колісних пар, 38 тягових двигунів і 33 допоміжних машин, перелік яких із цінами та розрахунками наведено у таблиці нижче.
Капремонт колісних пар вантажних електровозів
У квітні 2017 року «Львівська залізниця» замовляла ремонт колісних у цього ж заводу в півтора рази дешевше – по
При цьому за рік з усіх складових ремонту найбільше подорожчала о ціни найбільше подорожчала послуга «Повне опосвідчення колісної пари» – у 2,3 рази: від 4 356 грн. до 10 104 грн. Крім того, удвічі подорожчали «Ремонт одного зубчастого колеса» і «Ремонт двох зубчастих коліс».
Встановлення бандажів на цьому тендері замовили по 49 726 грн. за пару. Самі бандажі для таких електровозів нещодавно «Львівський локомотиворемонтний завод» замовляв по
Нинішній договір дозволяє аванс у розмірі 50% вартості ремонту обладнання, прийнятого виконавцем на ремонт, і виплату решти протягом місяця після виконання робіт.
|Обладнання
|Тип, серія
|Вид ремонту
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Колісні пари
|ВЛ10, ВЛ11
|KP
|450
|145 519
|ЧМЕ3
|KP
|36
|157 370
|Тягові двигуни
|ТЛ2К
|КР-2
|12
|363 480
|НБ-418 Kp1
|КР-2
|4
|286 920
|НБ-418
|КР-2
|4
|286 280
|ТЕ-006
|КР-2
|12
|200 908
|ЕД-118
|КР-2
|6
|198 264
|Допоміжні машини
|НБ-436
|КР-2
|6
|184 620
|АЕ 92-4
|КР-2
|6
|66 701
|НБ-455
|KP
|4
|82 228
|ТЛ-110/НБ-110
|КР-2
|7
|148 680
|ТЛ-122
|КР-2
|6
|90 132
|НБ-431
|КР-2
|4
|83 237
|Обсяг послуг
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Ремонт колісних пар серії ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ40
|Повне опосвідчення колісної пари
|10 104
|Встановлення 2-х бандажів
|49 726
|Встановлення 2-х бандажів (давальницькі бандажі)
|2 480
|Встановлення осі
|41 110
|Ремонт осі
|1 450
|Встановлення 1-го зубчатого колеса
|39 960
|Встановлення 2-х зубчатих коліс
|79 920
|Ремонт 1-го зубчастого колеса
|2 580
|Ремонт 2-х зубчастих коліс
|5 160
|Встановлення 1-го колісного центру
|57 680
|Встановлення 2-х колісних центрів
|115 280
|Ремонт 1 -го колісного центру
|7 080
|Ремонт 2-х колісних центрів
|14 160
|Ремонт букси 5ТН.266.106 без зміни підшипників
|7 320
|Встановлення 2-х підшипників букси 5ТН.266.106
|10 680
|Ремонт 2-х підшипників букси 5ТН.266.106
|4 200
|Ремонт колісних пар ЧМЕ3
|Повне опосвідчення колісної пари
|10 189
|Встановлення 2-х бандажів кол. пари
|37 666
|Встановлення 2-х бандажів колісної пари (давальницькі бандажі)
|2 354
|Встановлення 1-го зубчатого колеса
|60 600
|Ремонт 1-го зубчатого колеса
|1 261
|Встановлення осі
|52 582
|Ремонт осі
|1 103
|Встановлення 1-го кол. центру
|52 896
|Встановлення 2-х кол. центрів кол. пари
|105 791
|Ремонт 1-го колісного центру
|769
|Ремонт 2-х колісних центрів
|1 537
|Пакування та консервація колісної пари на лінію
|1 078
|Ремонт тягових двигунів:
|Ремонт тягового двигуна ТЕ-006
|Остов КР-2 клас ізол. F
|75 731
|Остов КР-1 (ремонтні підшипники) клас ізол. F
|46 920
|Остов КР-1 (нові підшипники) клас ізол. F
|49 236
|Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н
|125 177
|Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н
|154 440
|Якір КР-1 клас ізол.Н
|5 749
|Ремонт тягового двигуна ЕД-118
|Остов КР-2 клас ізол. F
|81 010
|Остов КР-1 (нові підшипники) клас ізол. F
|57 960
|Остов КР-1 (ремонтні підшипники) клас ізол. F
|41 327
|Якір КР-2 клас ізол. Н
|117 254
|Якіо КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н
|167 280
|Якір КР-1 клас ізол. Н
|5 111
|Ремонт тягового двигуна НБ-418 Кр1
|Остов КР-2 клас ізол. F
|131 760
|Остов КР-1 (ремонтні підшипникі) клас ізол. F
|72 346
|Остов КР-1 (нові підшипникі) клас ізол. F
|84 307
|Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н
|155 160
|Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н
|276 672
|Якір КР-1 клас ізол. Н
|18 283
|Ремонт тягового двигуна НБ-418
|Остов КР-2 клас ізол. F
|143 566
|Остов КР-1 (ремонтні підшипникі) клас ізол. F
|72 346
|Остов КР-1 (нові підшипникі) клас ізол. F
|84 307
|Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н
|142 715
|Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н
|209 330
|Якір КР-1 клас ізол. Н
|18 283
|Ремонт тягового двигуна ТЛ-2К
|Остов КР-2 клас ізол. F
|153 000
|Остов КР-1 (ремонтні підшипники) клас ізол. F
|85 800
|Остов КР-1 (нові підшипники) клас ізол. F
|109 440
|Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н
|210 480
|Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н
|288 720
|Якір КР-1 клас ізол. Н
|25 560
|Ремонт допоміжних електричних машин
|Ремонт мотор-генератора НБ-436
|Остов КР-2
|72 432
|Остов КР-2 (нова магнітна система)
|119 772
|Остов КР-1
|52 320
|Якір КР-2 (ремонтний колектор моторної і генераторної сторін) клас ізоляції Н
|112 188
|Якір КР-2 (ремонтний колектор моторної сторони і новий колектор генераторної сторони)
|167 280
|Якір КР-2 (новий колектор моторної сторони і ремонтний колектор генераторної сторони)
|120 600
|Якір КР-2 (новий колектор моторної і генераторної сторін)
|179 508
|Якір КР-1
|16 320
|Ремонт електродвигуна АЕ 92-4
|Статор КР-2
|46 541
|Статор КР-1
|9 253
|Ротор КР-1
|6 090
|Ремонт мотор-компресора ТЛ-122
|Остов КР-2
|40 248
|Остов КР-2 (нова магнітна система)
|70 080
|Остов КР-1
|19 680
|Якір КР-2 (ремонтний колектор)
|49 884
|Якір КР-2 (новий колектор)
|59 880
|Якір КР-1
|9 300
|Ремонт фазорозщіплювача НБ-455
|Статор КР-2
|77 611
|Статор КР-1
|15 176
|Ротор КР-1
|4 616
|Ремонт електродвигуна НБ-431
|Остов КР-2 клас ізол. F
|37 412
|Остов КР-1 клас ізол. F
|15 946
|Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. F
|45 824
|Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. F
|56 160
|Якір КР-1
|4 272
|Ремонт мотора-вентилятора ТЛ-110
|Остов КР-2 клас ізол. F
|50 880
|Остов КР-2 (нова магнітна система) клас ізол. F
|108 600
|Остов КР-1 клас ізол. F
|23 640
|Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. F
|52 920
|Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. F
|59 400
|Якір КР-1 клас ізол.
|10 284
|Ремонт генератора управління НБ-110
|Остов КР-2 клас ізол. F
|16 800
|Остов КР-2 (нова магнітна система) клас ізол. F
|46 860
|Остов КР-1 клас ізол. F
|8 604
|Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. F
|28 080
|Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. F
|38 040
|Якір КР-1 клас ізол. F
|5 424
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