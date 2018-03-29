«Львівська залізниця» замовила ремонт колісних пар у півтора рази дорожче, ніж торік

Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 23 березня уклала угоду з ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» про послуги з ремонту лінійного обладнання тягового рухомого складу на 85,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили капітальний ремонт 486 колісних пар, 38 тягових двигунів і 33 допоміжних машин, перелік яких із цінами та розрахунками наведено у таблиці нижче.

Капремонт колісних пар вантажних електровозів ВЛ10 і ВЛ11 коштує по 146 тис грн. за пару.

У квітні 2017 року «Львівська залізниця» замовляла ремонт колісних у цього ж заводу в півтора рази дешевше – по 97 тис грн.

При цьому за рік з усіх складових ремонту найбільше подорожчала о ціни найбільше подорожчала послуга «Повне опосвідчення колісної пари» – у 2,3 рази: від 4 356 грн. до 10 104 грн. Крім того, удвічі подорожчали «Ремонт одного зубчастого колеса» і «Ремонт двох зубчастих коліс».

Встановлення бандажів на цьому тендері замовили по 49 726 грн. за пару. Самі бандажі для таких електровозів нещодавно «Львівський локомотиворемонтний завод» замовляв по 22 440 грн.

Нинішній договір дозволяє аванс у розмірі 50% вартості ремонту обладнання, прийнятого виконавцем на ремонт, і виплату решти протягом місяця після виконання робіт.

Обладнання Тип, серія Вид ремонту Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Колісні пари ВЛ10, ВЛ11 KP 450 145 519
ЧМЕ3 KP 36 157 370
Тягові двигуни ТЛ2К КР-2 12 363 480
НБ-418 Kp1 КР-2 4 286 920
НБ-418 КР-2 4 286 280
ТЕ-006 КР-2 12 200 908
ЕД-118 КР-2 6 198 264
Допоміжні машини НБ-436 КР-2 6 184 620
АЕ 92-4 КР-2 6 66 701
НБ-455 KP 4 82 228
ТЛ-110/НБ-110 КР-2 7 148 680
ТЛ-122 КР-2 6 90 132
НБ-431 КР-2 4 83 237

Обсяг послуг Ціна, грн./шт. із ПДВ
Ремонт колісних пар серії ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ40
Повне опосвідчення колісної пари 10 104
Встановлення 2-х бандажів 49 726
Встановлення 2-х бандажів (давальницькі бандажі) 2 480
Встановлення осі 41 110
Ремонт осі 1 450
Встановлення 1-го зубчатого колеса 39 960
Встановлення 2-х зубчатих коліс 79 920
Ремонт 1-го зубчастого колеса 2 580
Ремонт 2-х зубчастих коліс 5 160
Встановлення 1-го колісного центру 57 680
Встановлення 2-х колісних центрів 115 280
Ремонт 1 -го колісного центру 7 080
Ремонт 2-х колісних центрів 14 160
Ремонт букси 5ТН.266.106 без зміни підшипників 7 320
Встановлення 2-х підшипників букси 5ТН.266.106 10 680
Ремонт 2-х підшипників букси 5ТН.266.106 4 200
Ремонт колісних пар ЧМЕ3
Повне опосвідчення колісної пари 10 189
Встановлення 2-х бандажів кол. пари 37 666
Встановлення 2-х бандажів колісної пари (давальницькі бандажі) 2 354
Встановлення 1-го зубчатого колеса 60 600
Ремонт 1-го зубчатого колеса 1 261
Встановлення осі 52 582
Ремонт осі 1 103
Встановлення 1-го кол. центру 52 896
Встановлення 2-х кол. центрів кол. пари 105 791
Ремонт 1-го колісного центру 769
Ремонт 2-х колісних центрів 1 537
Пакування та консервація колісної пари на лінію 1 078
Ремонт тягових двигунів:
Ремонт тягового двигуна ТЕ-006
Остов КР-2 клас ізол. F 75 731
Остов КР-1 (ремонтні підшипники) клас ізол. F 46 920
Остов КР-1 (нові підшипники) клас ізол. F 49 236
Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н 125 177
Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н 154 440
Якір КР-1 клас ізол.Н 5 749
Ремонт тягового двигуна ЕД-118
Остов КР-2 клас ізол. F 81 010
Остов КР-1 (нові підшипники) клас ізол. F 57 960
Остов КР-1 (ремонтні підшипники) клас ізол. F 41 327
Якір КР-2 клас ізол. Н 117 254
Якіо КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н 167 280
Якір КР-1 клас ізол. Н 5 111
Ремонт тягового двигуна НБ-418 Кр1
Остов КР-2 клас ізол. F 131 760
Остов КР-1 (ремонтні підшипникі) клас ізол. F 72 346
Остов КР-1 (нові підшипникі) клас ізол. F 84 307
Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н 155 160
Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н 276 672
Якір КР-1 клас ізол. Н 18 283
Ремонт тягового двигуна НБ-418
Остов КР-2 клас ізол. F 143 566
Остов КР-1 (ремонтні підшипникі) клас ізол. F 72 346
Остов КР-1 (нові підшипникі) клас ізол. F 84 307
Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н 142 715
Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н 209 330
Якір КР-1 клас ізол. Н 18 283
Ремонт тягового двигуна ТЛ-2К
Остов КР-2 клас ізол. F 153 000
Остов КР-1 (ремонтні підшипники) клас ізол. F 85 800
Остов КР-1 (нові підшипники) клас ізол. F 109 440
Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н 210 480
Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н 288 720
Якір КР-1 клас ізол. Н 25 560
Ремонт допоміжних електричних машин
Ремонт мотор-генератора НБ-436
Остов КР-2 72 432
Остов КР-2 (нова магнітна система) 119 772
Остов КР-1 52 320
Якір КР-2 (ремонтний колектор моторної і генераторної сторін) клас ізоляції Н 112 188
Якір КР-2 (ремонтний колектор моторної сторони і новий колектор генераторної сторони) 167 280
Якір КР-2 (новий колектор моторної сторони і ремонтний колектор генераторної сторони) 120 600
Якір КР-2 (новий колектор моторної і генераторної сторін) 179 508
Якір КР-1 16 320
Ремонт електродвигуна АЕ 92-4
Статор КР-2 46 541
Статор КР-1 9 253
Ротор КР-1 6 090
Ремонт мотор-компресора ТЛ-122
Остов КР-2 40 248
Остов КР-2 (нова магнітна система) 70 080
Остов КР-1 19 680
Якір КР-2 (ремонтний колектор) 49 884
Якір КР-2 (новий колектор) 59 880
Якір КР-1 9 300
Ремонт фазорозщіплювача НБ-455
Статор КР-2 77 611
Статор КР-1 15 176
Ротор КР-1 4 616
Ремонт електродвигуна НБ-431
Остов КР-2 клас ізол. F 37 412
Остов КР-1 клас ізол. F 15 946
Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. F 45 824
Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. F 56 160
Якір КР-1 4 272
Ремонт мотора-вентилятора ТЛ-110
Остов КР-2 клас ізол. F 50 880
Остов КР-2 (нова магнітна система) клас ізол. F 108 600
Остов КР-1 клас ізол. F 23 640
Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. F 52 920
Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. F 59 400
Якір КР-1 клас ізол. 10 284
Ремонт генератора управління НБ-110
Остов КР-2 клас ізол. F 16 800
Остов КР-2 (нова магнітна система) клас ізол. F 46 860
Остов КР-1 клас ізол. F 8 604
Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. F 28 080
Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. F 38 040
Якір КР-1 клас ізол. F 5 424



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