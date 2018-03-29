«Львівська залізниця» замовила ремонт колісних пар у півтора рази дорожче, ніж торік

Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 23 березня уклала угоду з ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» про послуги з ремонту лінійного обладнання тягового рухомого складу на 85,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

На поточний рік замовили капітальний ремонт 486 колісних пар, 38 тягових двигунів і 33 допоміжних машин, перелік яких із цінами та розрахунками наведено у таблиці нижче.

Капремонт колісних пар вантажних електровозів ВЛ10 і ВЛ11 коштує по 146 тис грн. за пару.

У квітні 2017 року «Львівська залізниця» замовляла ремонт колісних у цього ж заводу в півтора рази дешевше – по 97 тис грн.

При цьому за рік з усіх складових ремонту найбільше подорожчала о ціни найбільше подорожчала послуга «Повне опосвідчення колісної пари» – у 2,3 рази: від 4 356 грн. до 10 104 грн. Крім того, удвічі подорожчали «Ремонт одного зубчастого колеса» і «Ремонт двох зубчастих коліс».

Встановлення бандажів на цьому тендері замовили по 49 726 грн. за пару. Самі бандажі для таких електровозів нещодавно «Львівський локомотиворемонтний завод» замовляв по 22 440 грн.

Нинішній договір дозволяє аванс у розмірі 50% вартості ремонту обладнання, прийнятого виконавцем на ремонт, і виплату решти протягом місяця після виконання робіт.

Обладнання Тип, серія Вид ремонту Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Колісні пари ВЛ10, ВЛ11 KP 450 145 519 ЧМЕ3 KP 36 157 370 Тягові двигуни ТЛ2К КР-2 12 363 480 НБ-418 Kp1 КР-2 4 286 920 НБ-418 КР-2 4 286 280 ТЕ-006 КР-2 12 200 908 ЕД-118 КР-2 6 198 264 Допоміжні машини НБ-436 КР-2 6 184 620 АЕ 92-4 КР-2 6 66 701 НБ-455 KP 4 82 228 ТЛ-110/НБ-110 КР-2 7 148 680 ТЛ-122 КР-2 6 90 132 НБ-431 КР-2 4 83 237