Суд залишив під арештом ділянку, яку хотів забудувати партнер мера Ірпеня
Апеляційний суд Київської області відхилив скаргу ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Альфа-Буд» на рішення суду першої інстанції накласти арешт на земельну ділянку Державної служби охорони, де фірма починала будівництво багатоповерхівки. Про це
У лютому Ірпінський міський суд Київської області
Представник забудовника Володимир Ященко заявив, що не згоден з рішенням суду. За його словами, ніяких слідів злочину на ділянці не виявлено, земля не є предметом злочину, а право власності на неї ні до кого не перейшло: вона як була державною так і залишається.
Водночас, прокурор Ірпінського відділення Києво-Святошинської місцевої прокуратури Максим Роговенко повідомив, що на ділянці незаконно зрізали десятки дерев і пошкодили верхній шар ґрунту. За його словами, є ризик, що на землі будуть проводитися роботи і потім не можливо буде повернути її до попереднього стану. Тому ділянка, як раніше, повинна бути у володінні Ірпінської міської ради і в користуванні Державної служби охорони. Суд
Видання також повідомило, що «Альфа-Буд» укладав договір з ТОВ «Орлан-інвест груп» щодо будівництва на ділянці вул. 8 Березня, 23.
ТОВ «Орлан-інвест груп» зареєстроване у 2013 році. Засновниками фірми є Тетяна Грищенко та Антон Мирончук, який пов’язаний з мером Ірпеня Володимиром Карплюком.
Від «Наших грошей»:
Засновниками ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Альфа-Буд» є Олена Гаркуша та Ірина Алєксєєнко, яка є керівником фірми. На своїй сторінці у мережі Фейсбук Алєксєєнко вказувала, що
За даними ірпінських активістів, Мирончук є
У 2016 році Генеральна прокуратура провела обшуки в мера Ірпеня Володимира Карплюка та в мера сусідньої Бучі Анатолія Федорука в справі про незаконне відчуження майже 900 га лісу під Києвом. Після цього Карплюк покидав Україну, зазначивши, що був
У минулому році прокуратура
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