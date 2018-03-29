Жителів Татарки за 60 мільйонів дешево перепідключать від старої котельні до «Київенерго»

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» 26 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Альфа Стар Телеком» реконструкцію теплових мереж за 59,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2019 року споживачів по вул. Багговутівській, Овруцькій, Нагірній та пров. Делегатському перепідключать до районної котельні «Молодь» ПАТ «Київенерго» від котельні ПП «Бонвояж» Ірини Коваленко, договір від 2014 року про теплопостачання з яким замовник марно намагався розірвати у суді. Також останніми роками із «Бонвояжем» судився «Нафтогаз» щодо боргів, а сама фірма – з КМДА щодо нерозгляду її інвестиційної програми. Усього з 2012 року замовник уклав з нею угод на 22,50 млн грн.

За підсумковою відомістю ресурсів реконструкції тепломереж, з усієї суми 28,73 млн грн. піде на будматеріали, вироби і конструкції, а 11,17 млн грн. – на устаткування (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Серед останнього – 12 комплектів модульних блоків систем центрального опалення та гарячого водопостачання, перелік яких із цінами та адресами наведено у таблиці нижче.

Труби 530/710 мм сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання тепломереж коштують 10 275 грн./м, що трохи дешевше від минулорічного тендеру КП «Теплопостачання міста Одеси» в 10 698 грн./м.

Зараз у відкритих джерелах їх можна знайти у роздрібному продажу по 16 313 грн./м із ПДВ, що без урахування 20% податку становить 13 594 грн./м.

Такі ж труби 325/450 мм замовили по 4 089 грн./м. На ринку їх продають по 6 492 грн./м із ПДВ, тобто 5 410 грн./м без нього.

Крани кульові приварні повнопрохідні з черв’ячною передачею KHSVI 500-VII-KFC/AF Klinger діаметром 500 мм купили по 1,14 млн грн./шт. У Росії подібні крани KHSVI 500-VII-V71 C-KFC, VVS2, PN 25+ MF30 можна знайти по 58 424 євро , або 1,90 млн грн.

Вибірково перевірені ціни будматеріалів типу гарячекатаної арматурної сталі, піску, щебеню та асфальтобетону відповідають ринку та іншим тендера або нижчі від них.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 63,79 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «НАІ Україна» Віктора Мухлиніна та Олега Єлфімова, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Ці двоє також володіють ТОВ «Пінара Енерджи» із Зоєю Вознюк і ТОВ «СЕМ-Технолоджи» з Олегом Сердечним.

Із 2014 року суперник отримав підрядів на 10,41 млн грн.

Столичну фірму «Альфа стар телеком» зі статутним капіталом 300 тис грн. записано на Єгора Сібілєва з окупованих Ровеньків Луганської області. Раніше її власниками були сумчани Юрій Звоновський і нинішній керівник фірми Михайло Литвиненко. За даними з наданої фірмою довідки, зараз там працює 19 працівників: 6 осіб інженерно-технічного персоналу та 13 виконавців робіт.

У серпні 2017 року переможець виграв єдиний тендер КП «Солом’янка-Сервіс» на реконструкцію школи за 116,00 млн грн.