Ryanair хочет нанять в Украине 250 IT-специалистов и запустить дата-центр

Авиакомпания Ryanair планирует открыть в Украине еще один дата-центр. Также руководство компании собирается искать здесь IT-специалистов — около 250 человек. Об этом в интервью «Центру транспортных стратегий» рассказал глава ирландского лоукостера Майкл О’Лири. , пишут AIN.UA

По его словам, у компании есть «громадная потребность в хранении и обработке данных», поэтому ей нужны для этого компетентные ресурсы. У Ryanair уже работает дата-центр в Варшаве, и руководство компании считает, что у украинцев тоже есть необходимая компетенция. В Варшаве из 250 работников дата-центра порядка половины — это украинские IT-специалисты.

«Мы считаем, что было бы значительно эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и тут трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры. Мы уже работаем над этим», — сообщил О’Лири.

Издание отмечает, что по словам председателя правления компании Magnetic MRO (Литва) Йонаса Бутаутиса, роль данных в современной авиации в ближайшие 10 лет только усилится. Сейчас, используя самолеты, авиакомпании обирают примерно в 2,4 раза больше данных, чем в 2016 году. Но уже через 8 лет этот объем возрастет многократно, по его словам.


Ольга Карпенко, AIN


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