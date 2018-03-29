Підприємство «Укроборонпрому» купило позашляховик Land Cruiser Prado за 2 мільйони та інші Тойоти

Дочірнє підприємство Держкомпанії «Укрспецекспорт» – Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт», що входить до складу ДК «Укроборонпром», 23 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Автосаміт на столичному» легкових автомобілів на загальну суму 6,02 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

«Спецтехноекспорт» купив два позашляховика Toyota Land Cruiser Prado у різних комплектаціях за 1,79 млн грн. (2017 р.в.) та за 2,11 млн грн. (2018 р.в.). Перша автівка відповідає комплектації Prestige, друга – Premium. Обидва авто матимуть дизельний двигун 2,8, оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією, круїз-контроль, датчики паркування (передні та задні), підігрів сидінь 1-го та 2-го ряду, мультимедійні систему Toyota Touch 2 (радіоприймач, СD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8,0?.

Toyota Land Cruiser Premium 2018 р.в. додатково матиме навігаційну систему GPS з можливістю безкоштовного оновлення карт протягом трьох років, антену «плавник акули» на даху.

На ринку подібні авто Toyota Land Cruiser Prado у комплектації Prestige можна придбати за 1,78 млн грн., а Premium за 2,13 млн грн. Ціна на Land Cruiser у базовій комплектації стартує від 1,11 млн грн.

Також оборопромівці отримають дві автівки Toyota Camry у найдорожчій комплектації по 1,06 млн грн. Авто матиме 6-ступінчасту автоматичну коробку передач, малий шкіряний пакет з імітацією дерева, трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, люк з електроприводом, аудіо систему з кольоровим багатофункціональним дисплеєм 8 дюймів, навігацію, дев’ять подушок безпеки.

В автосалонах Toyota Camry у найдорожчій комплектації продають за 1,01 млн грн. У базовій комплектації Camry можна придбати за 749 тис грн.

Єдиним конкурентом «Автосаміт на столичному» Таріела Васадзе було ТОВ «ВіДі Автострада» з групи Віталія Джуринського, чия пропозиція була вищою – 6,10 млн грн. Очікувана вартість склала 6,30 млн грн.

ДГЗП «Спецтехноекспорт» з 2016 року очолює Павло Барбул.

Після перемоги Петра Порошенка на виборах президента в 2014 році гендиректором «Укроборонпрому» був призначений Роман Романов, який до того керував штабом Порошенка в Херсонській області та займався бізнесом з продажу автомобілів «Хюндай», які тоді збирала корпорація «Богдан» Олега Гладковського, співвласником котрої раніше був Порошенко.