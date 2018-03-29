В Украине посчитали количество миллионеров

ГФС

За 2017 год 1061 гражданин Украины задекларировал доход, который превышает миллион гривень.

Такие данные наводит Государственная фискальная служба Украины.

«Доходы в сумме более 1 млн грн задекларированы 1061 гражданином, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество таких граждан выросло более чем на 50 процентов», — говорится в сообщении.

Больше всего миллионеров проживают в Киеве — 409 человек или 40% от общего количества в Украине.

В то же время за 2017 год украинцы задекларировали на 13% или 1,8 млрд грн меньше доходов, чем в 2016 году. Общая сумма задекларированного дохода составляет 13,3 млрд грн.

«Большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого достигла почти 4,1 млрд гривень. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд грн, от продажи движимого или неподвижного имущества — 1,1 млрд грн, при получении других доходов — 2,1 млрд грн и при получении иностранных доходов — 400,6 млн гривень», — сообщают в ГФС.

В ведомстве также отмечают, что количество граждан, которые задекларировали право на налоговую скидку, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросло почти на 30% и составляет 35 тыс. лиц: «Им будет возвращены 72,1 млн грн, что на 23,2 млн грн, или на 48% больше, чем за аналогичный период в прошлом году».

Источник: Укринформ


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