Запуску Nord Stream 2 могут помешать только санкции США, - немецкий эксперт

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После того как Германия одобрила строительство газопровода Nord Stream-2, фактически не осталось препятствий для реализации проекта, если только не вмешаются США.

Такое мнение высказал эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) по РоSSии Штефан Майстер в беседе с корреспондентом Укринформа.

«Похоже, что вряд ли этот проект можно остановить, поскольку он не подпадает под действие законодательства ЕС по Третьему энергетическому пакету», — отметил Майстер.

Дания, Швеция, Финляндия и РоSSия пока не представили все необходимые разрешительные документы, но они в конечном итоге не будут возражать, убежден политолог. Не верит он и в способность предотвратить строительство трубопровода со стороны Дании, парламент которой в прошлом году принял закон, согласно которому МИД может отклонить проект по соображениям национальной безопасности и внешнеполитическим. Польша же, которая очень активно критикует строительство этой ветки, никак не влияет на маршрут.

«Одним из возможных препятствий могут стать санкции США, связанные с конкретными трубопроводными проектами с Россией», — предполагает Майстер.

Однако, отметил он, президент Трамп до сих пор не применял эти санкции и вряд ли это сделает в будущем.

Что касается будущей роли Украины в транспортировке роSSийского газа в Европу, то это, по мнению эксперта, будет зависть от скорости прокладки трубы. Он считает, что это может быть сделано постепенно, в зависимости от сроков завершения контрактов, но не раньше 2020-2021 гг. При этом понятно, что это и является целью роSSийского руководства — добиться «транзитной независимости от Украины», заявил Майстер.

В то же время он не считает, что такая позиция Германии в вопросе Nord Stream-2 противоречит высылке четырех роSSийских дипломатов из ФРГ в знак солидарности с Великобританией. Ведь, несмотря на все кризисы, экономические отношения стран ЕС с РФ продолжаются. В качестве примера Майстер привел тот факт, что Австрия в понедельник заключила с «Газпромом» контракт.


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