Менеджер хедж-фонда: через несколько месяцев Tesla ждет коллапс

Компания Tesla в течение следующих нескольких месяцев станет банкротом, считает Джон Томпсон, менеджер хедж-фонда Vilas Capital Management. По словам Томпсона, компанию может спасти только Илон Маск, если он «достанет кролика из шляпы». Его слова приводит MarketWatch. , пишут AIN.UA

«Компании в конечном итоге должны зарабатывать деньги, но я не вижу, чтобы это происходило в этом случае», — сказал он изданию. «Без сомнений, Tesla на гране банкротства», — написал он в письме клиентам. Он объяснил это тем, что компании будет сложно привлечь финансирование из-за проблем с поставками Model 3, падающим спросом на Model S и X, а также вероятное ухудшение кредитного рейтинга Moody’s — с B- до CCC.

«Формально Tesla в два раза дороже Ford. Но дело в том, что в 2017 году Ford произвел 6 миллионов автомобилей и получил $7,6 млрд прибыли. Tesla, в свою очередь, собрала 100 000 машин и потеряла $2 млрд. Более того, у Ford есть $12 млрд на „черный день“, в то время, как деньги у компании Маска закончатся через три месяца. Никогда не видел ничего более абсурдного в моей карьере», — заявил Томпсон.

Что интересно, Томпсон торгует акциями Tesla и даже вложит $500 000 собственных денег. Но ставит против успехов компании.


Дмитрий Демченко, AIN


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