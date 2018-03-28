С 1 апреля пенсии работающих пенсионеров будут рассчитываться по-новому

Для работающих украинских пенсионеров с 1 апреля вводится автоматический расчет пенсии. Ранее ее пересчитывали только для тех, кто обратился с заявлением о пересмотре пенсии.

Об этом пишет Сегодня.

В то же время в Кабмине отмечают, что у части работающих пенсионеров, несмотря на рост стажа, пенсия после перерасчета оказывалась меньшей из-за низких заработков после выхода на заслуженный отдых. Но в таком случае пенсию продолжали платить на прежнем уровне. Премьер Владимир Гройсман заявил, что такого быть не должно. Но пока неясно, как правительство собирается увеличить «вес» стажа работы при расчете пенсий, ведь сейчас главное для размера пенсии — размер зарплаты.

Как разъяснили нам в ПФ, с 1 апреля начнется пересчет пенсий тем, кто получает их два года и более и при этом работал официально, то есть с уплатой взносов в ПФ, даже если человек трудился не постоянно, а с перерывами. Писать заявление, как было ранее, не надо — пересчитают автоматически. Тем, у кого после перерасчета пенсия не вырастет, ее не уменьшат, а будут платить, как и ранее. Например, человек отработал 40 лет и вышел на пенсию в 60 лет с марта 2016 г., заработав пенсию 3000 грн. После этого он продолжал трудиться еще 24 месяца, зарабатывая ежемесячно по 5000 грн. Его коэффициент стажа вырос за два года с 0,4 (по 1% за каждый отработанный год) до 0,42. При расчете пенсий в ПФ сейчас используют среднюю зарплату 3764 грн, поэтому индивидуальный коэффициент (ИК), зависящий от уплаченных страховых взносов и уровня зарплаты, за два года равен 5000:3764=1,328. Умножив его на среднюю зарплату и дополнительный стаж (0,02), получаем прибавку к пенсии 100 грн.

В апреле также получат пересчитанные и увеличенные пенсии за январь-апрель и пенсионеры силовых структур, сообщил министр соцполитики Андрей Рева. Он уточнил, что надбавку получат 536 тыс. чел. из около 600 тыс. пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, по­этому им перерасчет не положен.

«Учтут оклад по должности, воинское или спецзвание (МВД, СБУ), надбавку за выслугу лет, — разъяснил Рева. — С 1 января 2018 г. добавят в среднем по 1500 грн/мес., с 1 января 2019-го и 2020 г. — еще по 750 грн. Учитывая, что на 1 января 2018 года средняя пенсия военных — 2898 грн, за два года пенсии вырастут почти вдвое».

Также в этом году в связи с ростом соцстандартов дважды должны повыситься минимальные пенсии: с 1 июля до 1435 грн, с 1 декабря — до 1497 грн. Сейчас, напомним, минпенсия равна 1373 грн, и ее получают около миллиона человек.