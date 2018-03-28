МЭРТ работает над планом выводения Украины из-под действия американских пошлин на алюминий и сталь

Украинская ассоциации промышленников уже заявили, что американские пошлины могут больно ударить по отечественному бюджета.

МЭРТ работает над планом выводения Украины из-под действия американских пошлин на алюминий и сталь
Степан Кубив
Фото: http://kp.ua

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ведет работу над выведением украинской продукции из-под действия пошлин на импорт стали и алюминия, которые администрация Белого дома ввела 23 марта. Как сообщил вице-премьер-министр Степан Кубив, в ближайшее время должны состояться переговоры на эту тему с послом Мари Йованович, передает "5 канал".

"Позиция украинской стороны к высшему руководству США предлагает рассмотреть целесообразность организации встречи на уровне Украины с послом Соединенных Штатов Америки. Мы проинформировали соответственно и правительство, и Президента в целом, по данному направлению работы. Мы подготовили предложения, посоветовавшись с бизнесом, с ассоциациями по той дорожной карте, которую мы должны пройти в законодательном поле ", - заявил вице-премьер.

Украинская ассоциации промышленников уже заявила, что американские пошлины могут больно ударить по украинскому бюджету. Это произойдет, в том числе, в результате реакции Евросоюза, который уже начал расследование о введении аналогичных пошлин, и эти меры Украины могут стать даже более болезненными за действия США.

США мы поставляем металлопродукции (которая попала под пошлины - 5.UA) где-то на $150 млн. В Евросоюз мы поставляем такой продукции на $1,3 млрд", - отметил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Эксперты также отмечают, что такие меры приведут к уменьшению объемов выпуска металлургической продукции в стране, потери десятков тысяч рабочих мест, уменьшение бюджетных поступлений и валютной выручки.

"Если пропорционально будет сокращаться рабочая сила, а это около 25-30 тыс. рабочих мест, то это достаточно большой объем, который перевозится по "Укрзализныци ", и так далее. То есть это будет эффект домино для украинской экономики. Поэтому очень важно, чтобы сейчас это был один из приоритетов для наших чиновников", - подчеркнул Каленков


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