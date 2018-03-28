Киевские таможенники обнаружили 205 бриллиантов в посылке с китайскими документами

Их стоимость, чистоту и качество огранки установит эксперт.

Киевские таможенники обнаружили 205 бриллиантов в посылке с китайскими документами
Фото: kyiv.sfs.gov.ua

В международном экспресс-отправлении документов из Китая сотрудники Государственной фискальной службы Украины обнаружили тайник с бриллиантами.

Об этом сообщается на сайте столичного управления ГФС.

"Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таможенники заметили драгоценные камни при помощи рентгенологического оборудования. По результатам досмотра они насчитали 205 камней прозрачного цвета.

Фото: kyiv.sfs.gov.ua

"Согласно экспресс-тесту, выявленные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будет устанавливать уже эксперт-геммолог. А пока продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости", - сообщили в ГФС.

Фото: kyiv.sfs.gov.ua

Отмечается, что это уже вторая попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины. В первом случае камни обнаружили в почтовом отправлении из США.

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" изъяли 20 кг серебра в гранулах.


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