Киевские таможенники обнаружили 205 бриллиантов в посылке с китайскими документами
Их стоимость, чистоту и качество огранки установит эксперт.
В международном экспресс-отправлении документов из Китая сотрудники Государственной фискальной службы Украины обнаружили тайник с бриллиантами.
Об этом сообщается на сайте столичного управления ГФС.
"Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таможенники заметили драгоценные камни при помощи рентгенологического оборудования. По результатам досмотра они насчитали 205 камней прозрачного цвета.
"Согласно экспресс-тесту, выявленные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будет устанавливать уже эксперт-геммолог. А пока продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости", - сообщили в ГФС.
Отмечается, что это уже вторая попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины. В первом случае камни обнаружили в почтовом отправлении из США.
Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" изъяли 20 кг серебра в гранулах.
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