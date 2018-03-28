Ахметов лишился апартаментов за 136 млн фунтов в Лондоне, - СМИ

В СКМ пока не прокомментировали эту информацию.

Ахметов лишился апартаментов за 136 млн фунтов в Лондоне, - СМИ
Фото: zn.ua

После решения о заморозке активов украинского бизнесмена Рината Ахметова оказалось, что апартаменты на One Hyde Park в Лондоне, купленные им за 136 млн фунтов стерлингов, формально уже ему не принадлежат.

Об этом со ссылкой на Deutsche Welle.

В СКМ пока не прокомментировали эту информацию.

Имущество компаний Ахметова, в том числе апартаменты на One Hyde Park, было заблокировано в конце 2017 решениями судов Великобритании, Нидерландов и Кипра.

Окончательно вопрос долгов бизнесмена решится 23 апреля, когда Международный суд Лондона рассмотрит его апелляцию по делу о долгах за "Укртелеком".

Ранее официальная история приватизации "Укртелекома" выглядела так: австрийцы из компании EPIC в 2011 году неожиданно оказались победителями приватизационного конкурса и купили через свою украинскую "дочку" "ЕСУ" "Укртелеком", неизвестно где взяв 1,3 млрд долларов. Теперь, как выяснилось, за ширмой австрийской EPIC скрывалась кипрская EPIC Telecom Invest Limited Валерия Хорошковского - на тот момент председателя СБУ. А также его кредитор Дмитрий Фирташ, под гарантии которого Банк Кипра занял Хорошковскому 300 млн долларов для покупки "Укртелекома".

Адвокаты Ахметова утверждают, что Фирташ стоял за приватизацией "Укртелекома", а у Хорошковского была только доля в 25% EPIC Telecom Invest Limited, на которую оформили покупку.

В СКМ утверждают, что еще до перепродажи Ахметову Хорошковский продал свою долю Фирташу. Если адвокатам Ахметова удастся доказать, что при перепродаже "Укртелекома" за подставными лицами и фирмами был Фирташ, а не Хорошковский, то суд может признать сделку недействительной.

В Лондонском арбитраже оказалось, что Ахметов купил "Укртелеком" не у австрийской EPIC и не в Хорошковского, а у бывшего банкира Дениса Горбуненко. Экс-руководитель "Родовид Банка", который уже много лет проживает в Лондоне, перекупил "Укртелеком" в Хорошковского (по версии СКМ - в интересах Фирташа). Именно Горбуненко летом 2016 подал иск против Ахметова в Лондонский международный арбитражный суд с требованием вернуть долги.

Источник в СКМ сообщил, что в настоящее время защита Рината Ахметова проводит собственное расследование сделок, которые предшествовали покупки им "Укртелекома", чтобы представить их суду. Одна из версий, которую ранее озвучивали украинские СМИ: "Укртелекомом" через оффшоры владела целая группа лиц из окружения Виктора Януковича.

Кто бы из олигархов не выиграл в международных судебных баталиях, больше потеряют в итоге, похоже, украинские налогоплательщики. Ведь владельцы "Укртелекома" не вернули госбанкам почти 4 млрд гривен - около 1 млрд "Ощадбанка" и почти 3 млрд гривен "Укрэксимбанка". Эти деньги Хорошковский (на тот момент член наблюдательных советов этих банков по квоте президента) через компании "ЕСУ" одолжил у госбанков 2011 года в залог акций "Укртелекома" - "для развития компании".


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