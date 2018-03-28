«Укрпошта» відписала полякам 800 тисяч на послуги сайтів пошуку роботи
ПАТ «Укрпошта» 28 грудня і 13 березня уклало дві угоди про послуги баз даних у поточному році на загальну суму 801 тис грн. Про це
Дніпровському ТОВ «Ворк Україна» за 500 тис грн. замовили доступ до бази резюме та публікацію оголошень на сайті працевлаштування
- 100 публікацій вакансій Standart Plus;
- 3 публікації вакансій Premium;
- 3 анонімних публікації вакансій;
- «Доступ до контактів резюме»: 5 тис контактів зі збереженням протягом місяця;
- «VIP-компанія»: корпоративний стиль сторінки і вакансій, позначка VIP, активні посилання в тексті сторінки і вакансій, збереження і доступ до контактів резюме, пошук співробітників по певному місту, спеціальна знижка 15% на всі послуги.
Київському ТОВ «Работа Інтернешнл» за 301 тис грн. замовили послуги сайту
Обидві фірми належать польській компанії «Група Працюй» Пржемислава Гачека та дніпровському ТОВ «Гравітація-У» Андрія Боровика і Артура Міхна. Останні двоє також володіють ТОВ «Реактор» і ТОВ «Токамак». Загалом із 2016 року «Работа Інтернешнл» отримала підрядів на 578 тис грн., а «Ворк Україна» – на 511 тис грн.
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