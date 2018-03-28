«Укрпошта» відписала полякам 800 тисяч на послуги сайтів пошуку роботи

ПАТ «Укрпошта» 28 грудня і 13 березня уклало дві угоди про послуги баз даних у поточному році на загальну суму 801 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Дніпровському ТОВ «Ворк Україна» за 500 тис грн. замовили доступ до бази резюме та публікацію оголошень на сайті працевлаштування www.work.ua . Йдеться про 12 місячних бізнес-пакетів «VIP-100» по 41 667 грн., кожен з яких включає такі послуги і переваги:

100 публікацій вакансій Standart Plus;

3 публікації вакансій Premium;

3 анонімних публікації вакансій;

«Доступ до контактів резюме»: 5 тис контактів зі збереженням протягом місяця;

«VIP-компанія»: корпоративний стиль сторінки і вакансій, позначка VIP, активні посилання в тексті сторінки і вакансій, збереження і доступ до контактів резюме, пошук співробітників по певному місту, спеціальна знижка 15% на всі послуги.

Київському ТОВ «Работа Інтернешнл» за 301 тис грн. замовили послуги сайту www.rabota.ua по 25 103 грн. на місяць. Мова йде про чотири пакети «Профіль компанії», чотири квартальних пакети «Професійний-100» на 100 вакансій кожен, річне розміщення логотипу на головній сторінці сайту і вісім тижневих виділень гарячих вакансії.

Обидві фірми належать польській компанії «Група Працюй» Пржемислава Гачека та дніпровському ТОВ «Гравітація-У» Андрія Боровика і Артура Міхна. Останні двоє також володіють ТОВ «Реактор» і ТОВ «Токамак». Загалом із 2016 року «Работа Інтернешнл» отримала підрядів на 578 тис грн., а «Ворк Україна» – на 511 тис грн.