«ОККО», «Техойл» і «єремеєвці» 400 мільйонів на паливо для поліції

Національна поліція України 13 березня за результатами тендеру повідомила про намір укласти три угоди про постачання палива в смарт-картках, талонах або штрих-картах на загальну суму 397,12 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Переможці змагалися лише між собою. Сума переможних пропозицій на 0,3% нижча від загальної очікуваної вартості в 400,00 млн грн.

Ціни бензину А-95 і дизпалива майже дорівнюють середнім роздрібним ринковим цінам, які, за даними «EnKorr», нині становлять відповідно 29,18 грн./л і 26,92 грн./л.

  • ПП «ОККО Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз») за 195,53 млн грн. хочуть замовити 6,68 млн л бензину марки А-95 по 29,27 грн./л.
  • ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» дадуть 138,38 млн грн. за поставку 4,90 млн л бензину марки А-92 по 28,26 грн./л.

Засновниками «Нафтотрейд Ресурсу» є ТОВ ВКФ «Віта Авто» і ТОВ «Дукат», а кінцевими бенефіціарами – співвласники групи «Континіум» Сергій Лагур, Степан Івахів та діти покійного лідера Ігоря Єремеєва Роман і Софія Єремеєви.

  • ТОВ «Техойл НК» за 63,20 млн грн. поставить 2,36 млн л дизельного палива по 26,82 грн./л.

Засновником створеної в липні 2017 року столичної фірми «Техойл НК» є киянин Олександр Сергієнко. В одному будинку з нею по вул. Ярославів Вал, 5-в прописані ТОВ «Техойл ТК», ТОВ «Техойл ТМ» і ТОВ «Техойл Лтд» Віталія Пащенка.


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