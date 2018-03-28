В Украине выросла доля возобновляемой энергетики, - глава НКРЭКУ Вовк

Среди причин - рост доверия инвесторов и прозрачная процедура выделения регулятором «зеленого» тарифа.

В Украине быстрыми темпами растет доля альтернативной энергетики. За год общая мощность объектов возобновляемой энергетики увеличилась более чем на 10% - до 1.5 ГВт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк. По его словам, за 1 квартал 2018 года введено в эксплуатацию 159 МВт генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии, что в 2,4 раза превышает результаты 1 квартала 2017 года. Дмитрий Вовк отметил, что развитие возобновляемых источников энергии является одним из системных приоритетов деятельности НКРЭКУ.

Эксперты и участники рынка отмечают, что причинами роста возобновляемой энергетики в текущем году стал рост доверия инвесторов и прозрачная процедура выделения регулятором «зеленого» тарифа новым проектам.

«Выделение Комиссией «зеленых» тарифов новым проектам происходит без проблем, на основе четко прописанных процедур, и инвесторы это видят, свидетельствует о том, что Комиссия выполняет свою функцию и участвует в развитии отрасли. Выделение главой НКРЭКУ возобновляемой энергетики как приоритета для Комиссии заслуживает уважения, и говорит о том, что он прогрессивный, трезво оценивающий мировые тренды специалист.

Сегодня в Украине созданы благоприятные экономические условия для роста возобновляемой энергетики. Законодательные нормы понятны риск-аналитикам зарубежных компаний, и могу точно сказать, что зарубежные инвесторы поверили в Украину. Интерес к украинскому рынку возрос, появились новые игроки, инвестиции, запустились процессы финансирования украинскими банками», - сообщил Президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины Виталий Давий.

Эксперты отмечают, что политика, проводимая регулятором, способствует развитию как крупных, так и мелких проектов возобновляемой энергетики. Главным стимулирующим фактором для развития альтернативной энергетики эксперты называют «зеленый» тариф - специальный тариф, по которому государство, в лице государственного предприятия «Энергорынок», покупает у предприятий и физических лиц электроэнергию, произведенную с использованием возобновляемых источников энергии.

«Сегодня политика регулятора в целом адекватна, и стимулирует потребителей к внедрению возобновляемой энергетики. «Зеленый» тариф является хорошим стимулом и для того, чтобы устанавливать солнечные панели дома, и для того, чтобы строить электростанции. Зеленый тариф будет постепенно снижаться, пока доля возобновляемых источников не достигнет 10% от общего количества вырабатываемой в стране энергии, и тогда выработка будет рассчитываться на общих основаниях. Европа прошла именно такой путь. Это хороший механизм, чтобы поднять долю возобновляемых источников электроэнергии и уменьшить вредные выбросы и экологический ущерб», - считает эксперт Научно-производственной фирмы “Зонд” Андрей Осташ.

Как сообщается в обзоре Комиссии, опубликованном чиновником, ветровые электростанции и солнечные электростанции составили 92% мощностей, введенных в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Кроме того, как следует из документа в первые три месяца текущего года НКРЭКУ установила «зеленый» тариф для 54 объектов электроэнергетики, среди которых 40 солнечных, 4 ветряных, 8 биогазовых электростанций и 2 малые гидроэлектростанции.