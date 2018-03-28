«Укргазвидобування» замовило білоруські нафтопродукти з таємною поправкою
ПАТ «Укргазвидобування» 17 листопада та 10 і 42 січня уклало три угоди про постачання нафтопродуктів на загальну попередню суму 77,05 млн грн. Про це
Договори, укладені за результатами електронних біржових торгах на ТБ «Українська енергетична біржа», були оприлюднені замовником лише 22 березня.
ДП «Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснєфть» замовили 3 300 т нафтопродуктів виробництва його ж Білоруського газопереробного заводу на 1,95 млн євро, або 68,20 млн грн.
В описі закупівель вказані ізопентанова фракція марок А та В і фракція нормального пентану марки А. Але в договорах перераховані також технічні пропан та бутан, фракція нормального бутану, автомобільні пропан і пропан-бутан. Попередні ціни невідомі.
Кінцева ціна технічних пропану та бутану, фракції нормального бутану, автомобільних пропану і пропан-бутану розраховується за формулою P = (Q + C), де:
Q – середнє із середніх котирувань усіх котирувальних днів за період із четверга по середу включно, що передує періоду відвантаження з п’ятниці по четвер включно, для котирувань «СПБТ Польща (DAF Брест)» / «Пропан Польща(DAF Брест)», опублікованих у виданні «Argus Media» «Зріджений газ і конденсат» / « Argus International LPG», євро за тонну;
C – поправка, євро за тонну.
Кінцева ціна ізопентанової фракції розраховується за формулою P = (Q + C) / R, де:
Q – середнє із середніх котирувань усіх котирувальних днів за період із четверга по середу включно, що передує періоду відвантаження з п’ятниці по четвер включно, для котирувань, опублікованих «Argus Media» за позицією «Eurobob oxy» під заголовком «Northwest Europe», $ за тонну;
C – поправка, $ за тонну;
R – середня величині курсів євро в доларах США, опублікованих European Central Bank за період із четверга по середу включно, що передує періоду відвантаження з п’ятниці по четвер включно.
Значення поправок мали бути вказані в додатках до договорів, однак вони не були опубліковані.
SIA «Lat Chem» (Латвія) Андрія Кулічіка на $151 тис, або 8,85 млн грн. замовили 250 т ізопентанової фракції марки А із 97,5% ізопентану від ВАТ «Сібур-Тобольск» (Росія).
Попередня ціна становить $603 за тонну, а кінцева ціна розраховується за формулою P2 = P2ср + D, де:
P2ср – середнє арифметичне значення котирувань у розділі «Northwest Europe–barge» під заголовком «Eurobob oxy» за місяць відвантаження, опублікованих в «Argus European Products»,
D – премія $13,50 за тонну.
Товар від цього постачальника мали оплатити протягом місяця після поставки на умовах DAP на ст. Шебелинка до лютого.
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Финансы
28.03.2018 05:42