«Укргазвидобування» замовило білоруські нафтопродукти з таємною поправкою

ПАТ «Укргазвидобування» 17 листопада та 10 і 42 січня уклало три угоди про постачання нафтопродуктів на загальну попередню суму 77,05 млн грн. Про це повідомляється у системі « Прозорро ».

Договори, укладені за результатами електронних біржових торгах на ТБ «Українська енергетична біржа», були оприлюднені замовником лише 22 березня.

ДП «Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснєфть» замовили 3 300 т нафтопродуктів виробництва його ж Білоруського газопереробного заводу на 1,95 млн євро, або 68,20 млн грн.

В описі закупівель вказані ізопентанова фракція марок А та В і фракція нормального пентану марки А. Але в договорах перераховані також технічні пропан та бутан, фракція нормального бутану, автомобільні пропан і пропан-бутан. Попередні ціни невідомі.

Кінцева ціна технічних пропану та бутану, фракції нормального бутану, автомобільних пропану і пропан-бутану розраховується за формулою P = (Q + C), де:

Q – середнє із середніх котирувань усіх котирувальних днів за період із четверга по середу включно, що передує періоду відвантаження з п’ятниці по четвер включно, для котирувань «СПБТ Польща (DAF Брест)» / «Пропан Польща(DAF Брест)», опублікованих у виданні «Argus Media» «Зріджений газ і конденсат» / « Argus International LPG», євро за тонну; C – поправка, євро за тонну.

Кінцева ціна ізопентанової фракції розраховується за формулою P = (Q + C) / R, де:

Q – середнє із середніх котирувань усіх котирувальних днів за період із четверга по середу включно, що передує періоду відвантаження з п’ятниці по четвер включно, для котирувань, опублікованих «Argus Media» за позицією «Eurobob oxy» під заголовком «Northwest Europe», $ за тонну; C – поправка, $ за тонну; R – середня величині курсів євро в доларах США, опублікованих European Central Bank за період із четверга по середу включно, що передує періоду відвантаження з п’ятниці по четвер включно.

Значення поправок мали бути вказані в додатках до договорів, однак вони не були опубліковані.

SIA «Lat Chem» (Латвія) Андрія Кулічіка на $151 тис, або 8,85 млн грн. замовили 250 т ізопентанової фракції марки А із 97,5% ізопентану від ВАТ «Сібур-Тобольск» (Росія).

Попередня ціна становить $603 за тонну, а кінцева ціна розраховується за формулою P2 = P2ср + D, де:

P2ср – середнє арифметичне значення котирувань у розділі «Northwest Europe–barge» під заголовком «Eurobob oxy» за місяць відвантаження, опублікованих в «Argus European Products», D – премія $13,50 за тонну.

Товар від цього постачальника мали оплатити протягом місяця після поставки на умовах DAP на ст. Шебелинка до лютого.