Германия разрешила строить «Северный поток-2»
Компания Nord Stream 2 AG во вторник получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ).
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Как говорится в сообщении проектной компании, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.
Ранее 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода «Северный поток 2» в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.
Таким образом, суммирует компания, «все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены».
«Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — РоSSии, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году», — пишет проектная компания.
Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РоSSии с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: «Газпром», Engie, OMV, Shell и две германские компании — BASF и Uniper.
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27.03.2018 17:51